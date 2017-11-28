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Maden ocağındaki göçükte ölen işçi toprağa verildi (2)

DİĞER MADENCİ, KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLDİ Zonguldak'taki maden ocağında dün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden diğer maden işçisi Cafer Tepebaşı (37) için memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde, Atatürk Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenle

28 Kasım 2017 20:34

DİĞER MADENCİ, KARABÜK\'TE TOPRAĞA VERİLDİ
Zonguldak\'taki maden ocağında dün meydana gelen göçükte hayatını kaybeden diğer maden işçisi Cafer Tepebaşı (37) için memleketi Karabük\'ün Yenice ilçesinde, Atatürk Mahallesi Merkez Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karabük Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Vekili Kazım Eroğlu, Genel Maden İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel katıldı.
Maden işçisi emeklisi baba Hakkı Tepebaşı, oğlunun cenazesinin başında taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına boğuldu. Baba Tepebaşı, oğlunun fotoğrafını kucaklayıp, cenazesine başını koyarak, uzun süre gözyaşı döktü.
İkindi namazı ardından maden işçisinin cenaze namazı kılındı. Daha sonra madencinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, omuzlarda cenaze aracına taşındı. Bu sırada madencinin eşi Songül ve 9 yaşındaki kızı Berre Tepebaşı da gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracına sarılarak, gözyaşı döken acılı eşi, yakınları teskin etmeye çalıştı. Cafer Tepebaşı\'nın cenazesi, Derebaşı köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)

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