T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maden ocağında patlama; 1 işçi hayatını kaybetti

Yaşamını yitiren madencinin patlamadan haberi olmayan eşinin, kayıp başvurusu yaptığı belirtildi

18 Mart 2016 18:54

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen patlamada maden işçisi 48 yaşındaki Yusuf Uysal, hayatını kaybetti. Madendeki göçükten haberi olmayan Aygün Uysal, eşi için kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA)  haberine göre, Fethiye'ye bağlı Karacaören Mahallesi Kuzkavak Mevkii'nde özel bir şirkete ait manganez madeninde dün saat 19.00 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sırasında maden ocağında bulunan Yusuf Uysal, göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay yerine giden jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, patlamanın etkisiyle vücudunda bazı uzuvları kopan Uysal'ı madenden çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak gece yapılan çalışmalar sonuç vermeyince kurtarma çalışmaları bugün saat 09.00'da yeniden başladı.

Uysal'ın cesedinin bulunduğu 150 metre derinliğindeki ocağa, ilk olarak Muğla'dan gelen bomba imha uzmanları girdi. Yapılan incelemelerin ardından göçük altından çıkarılan Uysal'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 



Eşi kayıp başvurusunda bulundu



Diğer yandan maden ocağındaki patlamadan haberi olmayan Uysal'ın eşi 44 yaşındaki Aygün Uysal'ın, eşinin gece eve gelmemesi üzerine sabaha karşı Ortaca Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Denizli'nin Çameli nüfusuna kayıtlı, 2 çocuk babası Uysal'ın 10 yılı aşkın süredir madenlerde çalışarak evini geçindirdiği belirtildi.

 

ETİKETLER

madengöçükmaden ocağımadencimuğlafethiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24