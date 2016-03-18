Maden ocağında patlama; 1 işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen patlamada maden işçisi 48 yaşındaki Yusuf Uysal, hayatını kaybetti. Madendeki göçükten haberi olmayan Aygün Uysal, eşi için kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Fethiye'ye bağlı Karacaören Mahallesi Kuzkavak Mevkii'nde özel bir şirkete ait manganez madeninde dün saat 19.00 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sırasında maden ocağında bulunan Yusuf Uysal, göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay yerine giden jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, patlamanın etkisiyle vücudunda bazı uzuvları kopan Uysal'ı madenden çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak gece yapılan çalışmalar sonuç vermeyince kurtarma çalışmaları bugün saat 09.00'da yeniden başladı.



Uysal'ın cesedinin bulunduğu 150 metre derinliğindeki ocağa, ilk olarak Muğla'dan gelen bomba imha uzmanları girdi. Yapılan incelemelerin ardından göçük altından çıkarılan Uysal'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.





Eşi kayıp başvurusunda bulundu





Diğer yandan maden ocağındaki patlamadan haberi olmayan Uysal'ın eşi 44 yaşındaki Aygün Uysal'ın, eşinin gece eve gelmemesi üzerine sabaha karşı Ortaca Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Denizli'nin Çameli nüfusuna kayıtlı, 2 çocuk babası Uysal'ın 10 yılı aşkın süredir madenlerde çalışarak evini geçindirdiği belirtildi.



