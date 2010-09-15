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MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 3 YARALI ZONGULDAK (A.A)

15 Eylül 2010 14:50

-MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 3 YARALI ZONGULDAK (A.A) - 15.09.2010 - Zonguldak'ta, özel bir maden işletmesine ait sahadaki ocakta meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Kentte faaliyet gösteren özel bir maden firmasının sahasındaki maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.  Yaralı işçiler, kaldırıldıkları A Tıp Merkezi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. İşçilerin vücutlarında yanıklar oluştuğu, tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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