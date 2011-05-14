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MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 3 YARALI KÜTAHYA (A.A)

14 Mayıs 2011 20:46

-MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 3 YARALI KÜTAHYA (A.A) - 14.05.2011 - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, özel şirket tarafından krom madeni çıkarılan ocakta dinamit patlaması sonucu biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Dağdemirli köyü yakınında özel şirkete ait krom madeni ocağında dinamit patladı. Patlama sonucu yaralanan Halil İbrahim Karakoyun (35), İbrahim İnci (43) ve İsmail Yalçın (37), ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karakoyun'un hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 2 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

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