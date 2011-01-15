-MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 1 ÖLÜ BOLU (A.A) - 15.01.2011 - Bolu'nun Mengen İlçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Bolu'nun Mengen İlçesi Gökçesu beldesinde özel bir maden ocağında fünyenin kontrolsüz şekilde patlaması sonucu 41 yaşındaki maden işçisi Mustafa Çubuk ağır yaralandı. Çubuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maden işçisi Çubuk hayatını kaybetti. Çubuk'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.