-MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 1 ÖLÜ ADANA (A.A) - 28.04.2011 - Adana'nın Feke ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tortulu köyündeki özel bir madencilik şirketine ait barit madeninde, dinamit patlatıldı. Samet Fırtına'nın olay yerinde hayatını kaybettiği patlamanın etkisiyle Hüseyin Topuz ile Nusret Durmuş adlı işçiler de yaralandı. Madende patlamanın ardından göçük meydana geldiği de öğrenildi. İki eli koptuğu belirtilen Nusret Durmuş, ambulans helikopterle getirildiği Adana'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Bacağının kırıldığı öğrenilen Topuz ise Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.