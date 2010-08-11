-MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI HARMANCIK (A.A) - 11.08.2010 - Bursa'nın Harmancık ilçesindeki bir krom madeninde, yük vagonunun çarptığı işçi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Harmancık'ta krom çıkarılan madende çalışan Ahmet Turgut (40), yerin 80 metre altındaki ocakta, yük taşıyan vagonun çarpması sonucu yaralandı. İş arkadaşları tarafından Harmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turgut, ilk müdahalenin ardından Kütahya Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Burada belinde kırık olduğu tespit edilen Turgut, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.