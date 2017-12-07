T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta özel bir maden ocağında çalışan maden işçisi 49 yaşındaki Yakup Karataş'ın sağ bacağı devrilen kömür vagonunun altında kaldı

07 Aralık 2017 02:46

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta özel bir maden ocağında çalışan maden işçisi 49 yaşındaki Yakup Karataş\'ın sağ bacağı devrilen kömür vagonunun altında kaldı. Hastaneye kaldırılan Karataş\'ın bacağı diz altından kesildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Üzülmez Mahallesi\'ndeki özel şirkete ait maden ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan maden işçisi Yakup Karataş\'ın sağ ayağı devrilen kömür vagonun altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından kaldırılan vagonun altından kurtarılan Karataş, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karataş\'ın ezilen bacağı diz altından kesildi. Yoğun bakıma alınan Karataş\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CüneytDHA ZONGULDAKYakup KarataşHastaneyeKarataşOlayMahallesiOcaktaMesaiZonguldak Atatürk Devlet HastanesiYoğunFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24