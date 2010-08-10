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MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ ZONGULDAK (A.A)

10 Ağustos 2010 00:46

-MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ ZONGULDAK (A.A) - 09.08.2010 - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir madenci öldü. Alınan bilgiye göre, Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi maden ocağının eksi 260 kodunda çalışan Satılmış Sarıoğlu (38), üretim bölgesindeki oluklardan vagonlara kömür yüklenmesini izlediği sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.  Vagonların arasına sıkışan evli ve bir çocuk babası Sarıoğlu, yaşamını yitirdi. Cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan madencinin 10 yıldır TTK'da çalıştığı öğrenildi. TTK Genel Müdürü Burhan İnan ve kurum yöneticileri, hastaneye giderek madencilerden kazayla ilgili bilgi alarak taziyede bulundular.

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