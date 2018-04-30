Maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Cüneyt ÖZFİDAN/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesi Gelik Beldesi\'nde özel maden ocağında meydana gelen iş kazasında Erol Akbaba (33) öldü.

Olay, Esen Mahallesi\'nde bulunan özel maden ocağında meydana geldi. Erol Akbaba, kömür ve işçi naklinin yapıldığı eğimli yoldan aşağıya indiği sırada iddiaya göre vagon çarpması sonucu ağır yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Akbaba, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Akbaba, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akbaba\'nın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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