T24 LogoT24 Logo
Gündem

MADEN OCAĞI'NDA GÖÇÜK: 2 ÖLÜ, 1 YARALI KEPSUT (A.A)

21 Eylül 2010 23:52

-MADEN OCAĞI'NDA GÖÇÜK: 2 ÖLÜ, 1 YARALI KEPSUT (A.A) - 21.09.2010 - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte, 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kepsut'a bağlı İsaalan köyündeki kömür çıkarılan bir maden ocağının girişe yakın bölümünde göçük meydana geldi.  Göçük altında kalan işçilerden Yılmaz Çınar (25) ve Ramazan Aydoğdu (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan Çınar ve Aydoğdu'nun cesetleri yaşama ihtimali göz önünde bulundurularak Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.  Öte yandan ismi belirlenemeyen bir işçi de hafif yaralı olarak götürüldüğü Kepsut Devlet Hastanesindeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Maden ocağında çalışan çok sayıda işçi göçük ve ölüm haberini aldıktan sonra Balıkesir Devlet Hastanesi önünde toplandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24