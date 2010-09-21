-MADEN OCAĞI'NDA GÖÇÜK: 2 ÖLÜ, 1 YARALI KEPSUT (A.A) - 21.09.2010 - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte, 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kepsut'a bağlı İsaalan köyündeki kömür çıkarılan bir maden ocağının girişe yakın bölümünde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden Yılmaz Çınar (25) ve Ramazan Aydoğdu (25) olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan Çınar ve Aydoğdu'nun cesetleri yaşama ihtimali göz önünde bulundurularak Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan ismi belirlenemeyen bir işçi de hafif yaralı olarak götürüldüğü Kepsut Devlet Hastanesindeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Maden ocağında çalışan çok sayıda işçi göçük ve ölüm haberini aldıktan sonra Balıkesir Devlet Hastanesi önünde toplandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.