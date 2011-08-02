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MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ, 1 YARALI SOMA (A.A)

02 Ağustos 2011 21:20

-MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ, 1 YARALI SOMA (A.A) - 02.08.2011 - Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte, 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Soma'da faaliyet yürüten özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Çalıştıkları alanda meydana gelen göçüğün altında kalan işçiler Samet Güven (23) ve Halil Şevik (34), ağır yaralandı. Diğer işçilerin yardımıyla göçük altından çıkarılan ve Soma Beşyol Devlet Hastanesine kaldırılan Samet Güven müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Halil Çevik'in tedavisine ise devam ediliyor. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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