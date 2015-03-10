Maden ocağında göçük, 1 ölü

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak Armutçuk Müessesesi maden ocağında göçük oluştu. Bir işçi öldü, bir işçi de yaralandı.

Maden ocağının eksi 450 kodunda henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçükte madencilerden Nevzat Candan (39) yığınların altında kaldı, üzerine tahkimat ve kömür parçaları düşen Yaşar Özdemir ise yaralandı.

AA'nın haberine göre, mesai arkadaşlarının çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Candan ile Özdemir’in yanı sıra iş kazası sırasında şoka giren Hüseyin Demirdöven, 112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Madencilerden Candan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı İsa Mutlu, yaptığı açıklamada, kömür üretimi sırasında ocakta göçük meydana geldiğini söyledi.

Candan'ın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Mutlu, "Özdemir'in ise ayağı kırıldı. İş kazası gören maden işçimiz Hüseyin Demirdöven ise şoka girdi. Çok üzgünüz" dedi.

GMİS Armutçuk Şube Sekreteri Ali Eşitmez de Nevzat Candan'ın dün doğum gününü kutladığını, bugün ise iş kazasında hayatını kaybettiğini kaydetti.