Maden ocağında göçük; 1 işçi hayatını kaybetti

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, özel bir şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 42 yaşındaki Abdullah Arslan hayatını kaybederken 2 kişi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyapan köyündeki özel bir şirkete ait florit madeni bulunan ocaktaki tünel çalışması sırasında göçük oluştu.

İlk belirlemelere göre, göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı.

Ocakta bir işçinin olduğu belirtilirken, bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maden ocağına ulaşan AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda göçük altında kalan Abdullah Arslan'ın adlı işçinin cesedine ulaşıldı.