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Maden ocağında göçük; 1 işçi hayatını kaybetti

Göçük altında kalan 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı

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23 Ağustos 2018 20:50

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, özel bir şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 42 yaşındaki  Abdullah Arslan hayatını kaybederken 2 kişi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyapan köyündeki özel bir şirkete ait florit madeni bulunan ocaktaki tünel çalışması sırasında göçük oluştu.

İlk belirlemelere göre, göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı.

Ocakta bir işçinin olduğu belirtilirken, bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maden ocağına ulaşan AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda göçük altında kalan Abdullah Arslan'ın adlı işçinin cesedine ulaşıldı.

 

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