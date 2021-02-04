Maden ocağında dinamit patladı: 3 işçi yaralandı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan bir maden ocağında meydana gelen dinamit patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suçatı Yaylası mevkiinde bulunan bir maden ocağında dinamit patlaması sonucu, madende çalışan Erdoğan S. (45), Mikail B. (31) ve Ahmet H. (45) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Fotoğraf: Arşiv)