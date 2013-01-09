'Maden ocağında daha büyük bir patlama olsaydı 800 işçi ölebilirdi'

Zonguldak, Kozlu Kömür Ocağı'nda göçük anında yaklaşık 800 işçinin bulunduğunu belirten uzmanlar, açığa çıkan metan gazının patlaması halinde büyük bir facia yaşanabileceğini söyledi.

Kozlu'da yaşanan facianın ardından uzmanlar açığa çıkan metan gazının patlaması halinde facianın boyutlarının çok daha büyük olabileceğine dikkati çekti.

Olay anında madende yaklaşık 800 işçinin bulunduğunu belirten uzmanlara göre, patlama olması halinde çok sayıda madencinin göçük altında kalması muhtemeldi.

Kozlu’da son olarak 2010 yılında 30 işçinin yaşamını kaybettiği patlamanın ardından bir kez daha madencilerin göçük kurbanı olmaları, iş güvenliği kurallarına yeterince uyulup uyulmadığı sorusunu da gündeme getirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçilerinin ücretlerinin yarısından daha az maaşa çalışan taşeron işçilerin açtıkları galeri oranında prim aldıkları ve bu nedenle kendilerine zaman kaybettirdiği düşüncesiyle sondaja gerekli önemi vermedikleri iddia edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise kazanın sondaj hatasından kaynaklandığı tespitlerine ilişkin olarak, “Spekülatif cümlelerden kaçınmak lazım. Bu ilk defa yapılan bir işlem değil. Buharındaki sondaj miktarları ne olacak, onların mesafeleri ne olacak, ilk defa yapılan bir işlem değil. Herhangi bir ihmal, eksik ve kusur varsa, bunun üzerine direk ve doğrudan cesaretle gideceğimizi herkesin bilmesi lazım” diye konuştu.



Erdoğan Kaymakçı: Eksik sondaj var



Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, “Olayda bir ihmal olduğu kesin. Göçüğün yaşandığı galeride gaz tahliyesi için en az 25 metre sondaj yapılması gerekirken sadece 9 metrelik sondaj yapılmış. 14 olması gereken sondaj sayısı da 7. Denetim eksikliği açıkça ortada. Göçük ‘degaj’ denilen ani metan gazı püskürmesi nedeniyle oluştu. Kozlu Müessesi’nde yer alan kömür damarı oldukça gazlıdır. Gaz içeriği yüksek olduğu için bu bölgede ani gaz püskürmesi olayları sık sık yaşanır. Bir kaza yaşanmaması için de ilerleme yönünde gazı boşaltmak için sondajlar yapılır. Ancak taşeron firmanın çalıştığı -630 kotunda gerekli sondaj yapılmamış ve bu üzücü olay yaşanmış. Oysa ki böyle gazlı olduğu bilinen yerde yeterli sayıda ve uzunlukta sondaj yapılması gerekir. En az 25 metrelik sondaj yapılarak bölge rahatlatılır. Burada ise 9 metrelik sondaj yapılmış. Kazanın yaşandığı galeri 14 metrekare. Her metrekare için bir sondaj yapılması gerekirken sadece 7 sondaj yapılmış. Bu eksiklik ve ihmaller nedeniyle maalasaf 8 arkadaşımızı yitirdik. Degaj Yönetmeliği’nde de ihale şartnamesinde de bu kurallar yer alıyor. Tabii burada denetim eksikliği de var. Kurumun denetleme birimleri bu sondajları denetlemeli ve gerekli önlemler alınmalıydı” dedi. Maden Mühendisleri Odası Genel Başkanı Mehmet Torun da, “Oyun kuralına göre oynanmamış. Oynansaydı biriken gaz uygun bir şekilde boşatılabilirdi” diye konuştu.



Kılıçdaroğlu: Sayıştay, 'vahim bir olayla karşılaşılmaması tamamen tesadüftür' demiş



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kozlu’da 8 işçinin ölümüne neden olan göçüğün sorumlusunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile hükümet olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, Sayıştay’ın Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile ilgili raporuna da dikkat çekerek, “Raporda ‘vahim bir olayla karşılaşılmaması tamamen tesadüftür’ diyor. Vahim olay dün (önceki gün) oldu” dedi.

Kılıçdaroğlu grup toplantısında şunları kaydetti:

“Vahim olay dün (önceki gün) oldu. Bu raporda bu işçilerimizin çalıştığı madende eksiklikler tespit edildi. 8 ayrı tutanak düzenlenmiş, onlarca rapor var. Yazılı, sözlü uyarıyorsunuz, bildiğini yapıyor. Çalışanlar taşeron, söz sahibi olmayan, sendikaları olmayan işçiler. Bütün bu raporlar ortadayken acaba Çalışma Bakanlığı ne yaptı? Raporda ‘İş güvenliği açısından ciddi sorunlar var’ diyorlar. İşyerinin uyarılması, denetlenmesi, gerektiğinde sözleşmenin feshi dahil işlem yapılması öngörülüyor. Daha ne yapsınlar? Bütün eksiklikleri saptamışlar. Ölen 8 işçinin sorumlusu Çalışma Bakanlığı, onun başındaki bakan ve hükümetidir. O işçilerin yakınlarına söylüyorum, haklarınızı arayın. Zonguldak’ta CHP milletvekilleri var, onlara gidiniz, bütün hukuk yollarında yanınızda olacağız.”