-MADEN OCAĞINDA ASANSÖR DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ KIRŞEHİR (A.A) - 04.06.2011 - Kırşehir'de maden ocağındaki asansörün düşmesi sonucu iki işçi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Akçakent İlçesi'ne bağlı Yeniyapan Köyü yakınlarındaki Kamışlı bölgesinde faaliyet gösteren florid madeni ocağında, işçileri yer altına taşıyan asansör henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü. Asansörde bulunan işçiler Duran Akyol (53) ve Şahin Çalışkan (45) asansörle birlikte yaklaşık 60 metre yükseklikten maden ocağının içine düştü. Olay yerinde hayatlarını kaybeden işçilerin cenazeleri, ocaktan çıkarılarak Çiçekdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.