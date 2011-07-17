-MADEN OCAĞINA TERÖR ÖRGÜTÜ SALDIRISI OSMANİYE (A.A) - 17.07.2011 - Osmaniye'de bir grup terör örgütü PKK mensubunun, maden ocağına ait iş makinelerini ve binayı yaktığı bildirildi. Osmaniye merkeze bağlı Kengerli Yaylası Kızılyüce Dağı mevkisinde yaklaşık 15 kişi oldukları belirlenen terör örgütü PKK mensupları, Akdağ Maden Ocağındaki iş makinelerini ve maden ocağına ait binayı yakarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçlerinin maden ocağındaki çalışanların ifadesini aldığı belirtildi. Yetkililer, jandarma timleri ve yangına müdahale etmek amacıyla Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdiler.