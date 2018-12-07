Maden ocağı tehdidindeki Dedegöl Dağı korumaya alındı

İbrahim LALELİ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, maden ocağı tehdidi altındaki kaya tırmanışı merkezi Dedegöl Dağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kararıyla Kızıldağ Milli Parkı sınırları içine alındı.

Aksu ilçesindeki Dedegöl Dağı ve çevresinde 1 yıl önce maden arama izni verilmesinin ardından doğaseverler harekete geçti. Yurt dışından ve içinden yüzlerce dağcının tırmanış yaptığı, aynı zamanda Fransa\'nın ünlü tırmanış dergisinde de sayfalarca bahsedilen Dedegöl Dağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kararıyla Kızıldağ Milli Parkı sınırları içine alındı. Türkiye\'nin farklı kentlerinde yaşayan doğa tutkunlarının girişimi sonucu korumaya alınan Dedegöl Dağı\'na, doğa tutkunları gelmeye devam edecek.

Bir grup dağcıyla 1993 yılında, Dedegöl\'de ilk tırmanış rotalarını açan AÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, gelişmeden mutlu olduklarını belirtti. Maden arama izni verilmesinin ardından harekete geçtiklerini aktaran Sevgül, \"Gerekli yerlere dilekçeler verip inceleme yapılmasını istedik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından bölge incelendi. O bölgenin farklı olduğuna kanaat edildi ve Kızıldağ Milli Parkı içine alınarak koruma altına alınma kararı verildi. Artık orada maden aranmayacak ve eşsiz bölge korunacak. Bu haberden dolayı çok mutluyuz\" dedi.

4 MEVSİM KAYA TIRMANIŞINA UYGUN

Aksu ilçesindeki Dedegöl Dağı, yılın 4 mevsimi kaya tırmanışı yapılması ve kampçıların uğrak yeri olmasıyla dikkat çekiyor. Toroslar\'ın Beydağları kısmına ait bölge, çoğu dağcı tarafından 3 bin metre yüksekliğiyle bilinen Dipoyraz zirvesiyle tanınıyor. Eldere köyüne yakın Kuzukulağı Yaylası üzerinde yükselen, büyük kireçtaşı duvarlarından oluşan uçurum, dağcılar tarafından önemli görülüyor. Kaya kalitesinin tırmanış sporu için muhteşem yapıda ve uzunlukta olduğu belirtilirken, 800 metre yüksekliğe varan, batıdan doğuya 5 kilometre uzanan sarp kaya duvarlarında İsviçreli Michael Piola gibi dünyaca ünlü dağcılar, tırmanış güzergahları açtı. Her derecede tırmanış rotası bulunan bölge, 2001 yılında dünya dağcılık literatürüne girdi.

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