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Maden ocağı sahibi 8 gün sonra ortaya çıktı

Nurullah Ercan, faciadan 8 gün sonra yazılı bir açıklama yaptı. Ercan, "İnsani ve sosyal vecibelerimizi yerine getireceğiz" dedi.

18 Aralık 2009 02:00

T24 - Bursa’da 19 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağının bağlı olduğu şirketin sahibi Nurullah Ercan, faciadan 8 gün sonra yazılı bir açıklama yaptı. Ercan, “İnsani ve sosyal vecibelerimizi yerine getireceğiz” dedi. Açıklama sonrasıysa Ercan, Bursa'da bulunan Mustafa Kemal Paşa Adliyesi'ne giderek konuyla ilgili yaklaşık 3 saat ifade verdi. Ercan, ifadesinin ardından tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı

Bursa'da grizu patlaması

'Gaz yok, çalışmaya devam'

Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki bir madende meydana gelen grizu patlaması sonrası 19 işçi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Bükköy Madencilik Şirketi sahibi Nurullah Ercan, olayın gerçekleştiği tarihten 8 gün sonra ortaya çıkarak yazılı bir açıklamada bulundu.

Olay nedeniyle çok fazla acı ve üzüntü duyduğunu belirten Ercan, "vefat eden işçilere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, çocuklarına ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır" diledi.

Nurullah Ercan, şunları kaydetti: ''Acıları dindirmek zor olmakla birlikte yaşam devam ettiğinden, vefat eden insanlarımızın yakınlarına karşı üzerimize düşen insanİ ve sosyal vecibeleri yerine getirmeye amade bulunmaktayız.

Bu hususu idari ve mülkü amirlerimiz ile bakanlıklar nezdinde teyit etmiş bulunmaktayız.

Ayrıca, ocağın kapatılması nedeniyle işsiz kalan ocak çalışanlarına da işletmelerimizin elverdiği ölçüde yardımcı olunması gerektiğinin bilinci içerisindeyiz.''

Açıklama sonrası Mustafa Kemal Paşa Adliyesi'ne ifade vermeke için çağrılan Ercan, yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

19 madenci yaşamını yitirmişti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 10 Aralık tarihinde meydana gelen grizu patlamasında 19 madenci yaşamını yitirmişti.

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Facianın ardından yapılan ilk incelemelerde maden ocağında birçok eksiklik tespit edilmişti. Bunun üzerine, madenin 6 ay kapatılmasına karar verilmişti.

Maden ocağının bağlı olduğu Bükköy Madencilik'in genel müdürü ve 2 kişi tutuklanmış

Hakkında arama ve yakalama kararı bulunmadığı belirtilen Bükköy Madencilik'in Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan'dan o günden beri haber alınamıyordu.

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