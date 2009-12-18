Maden ocağı sahibi 8 gün sonra ortaya çıktı

T24 - Bursa’da 19 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağının bağlı olduğu şirketin sahibi Nurullah Ercan, faciadan 8 gün sonra yazılı bir açıklama yaptı. Ercan, “İnsani ve sosyal vecibelerimizi yerine getireceğiz” dedi. Açıklama sonrasıysa Ercan, Bursa'da bulunan Mustafa Kemal Paşa Adliyesi'ne giderek konuyla ilgili yaklaşık 3 saat ifade verdi. Ercan, ifadesinin ardından tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı
Bursa'da grizu patlaması'Gaz yok, çalışmaya devam'
Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki bir madende meydana gelen grizu patlaması sonrası 19 işçi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Bükköy Madencilik Şirketi sahibi Nurullah Ercan, olayın gerçekleştiği tarihten 8 gün sonra ortaya çıkarak yazılı bir açıklamada bulundu.
Olay
nedeniyle çok fazla acı ve üzüntü duyduğunu belirten Ercan, "vefat eden
işçilere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, çocuklarına ve yakınlarına
baş sağlığı ve sabır" diledi.
Nurullah Ercan, şunları kaydetti:
''Acıları dindirmek zor olmakla birlikte yaşam devam ettiğinden, vefat
eden insanlarımızın yakınlarına karşı üzerimize düşen insanİ ve sosyal
vecibeleri yerine getirmeye amade bulunmaktayız.
Bu hususu idari ve mülkü amirlerimiz ile bakanlıklar nezdinde teyit etmiş bulunmaktayız.
Ayrıca,
ocağın kapatılması nedeniyle işsiz kalan ocak çalışanlarına da
işletmelerimizin elverdiği ölçüde yardımcı olunması gerektiğinin
bilinci içerisindeyiz.''
Açıklama sonrası Mustafa Kemal Paşa Adliyesi'ne ifade vermeke için çağrılan Ercan, yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.19 madenci yaşamını yitirmişti
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 10 Aralık tarihinde meydana gelen grizu patlamasında 19 madenci yaşamını yitirmişti.Bakan Yıldız'dan göçük açıklaması
Facianın ardından yapılan ilk incelemelerde maden ocağında birçok eksiklik tespit edilmişti. Bunun üzerine, madenin 6 ay kapatılmasına karar verilmişti.
Maden ocağının bağlı olduğu Bükköy Madencilik'in genel müdürü ve 2 kişi tutuklanmış
Hakkında arama ve yakalama kararı bulunmadığı belirtilen Bükköy Madencilik'in Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan'dan o günden beri haber alınamıyordu.