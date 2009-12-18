Maden ocağı sahibi 8 gün sonra ortaya çıktı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 10 Aralık tarihinde meydana gelen grizu patlamasında 19 madenci yaşamını yitirmişti.Facianın ardından yapılan ilk incelemelerde maden ocağında birçok eksiklik tespit edilmişti. Bunun üzerine, madenin 6 ay kapatılmasına karar verildi.Maden ocağının bağlı olduğu Bükköy Madencilik'in genel müdürü ve 2 kişi tutuklanmıştı.Hakkında arama ve yakalama kararı bulunmadığı belirtilen Bükköy Madencilik'in Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan'dan o günden beri haber alınamıyordu.Nurullah Ercan, faciadan 8 gün sonra yazılı bir açıklama yapmakla yetindi.Olay nedeniyle çok fazla acı ve üzüntü duyduğunu belirten Ercan, "vefat eden işçilere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, çocuklarına ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır" diledi.Nurullah Ercan, şunları kaydetti: ''Acıları dindirmek zor olmakla birlikte yaşam devam ettiğinden, vefat eden insanlarımızın yakınlarına karşı üzerimize düşen insanİ ve sosyal vecibeleri yerine getirmeye amade bulunmaktayız.Bu hususu idari ve mülkü amirlerimiz ile bakanlıklar nezdinde teyit etmiş bulunmaktayız.Ayrıca, ocağın kapatılması nedeniyle işsiz kalan ocak çalışanlarına da işletmelerimizin elverdiği ölçüde yardımcı olunması gerektiğinin bilinci içerisindeyiz.''Gözaltına alınan Nurullah Ercan, şu sıralarda adliyede sorgulanıyor.