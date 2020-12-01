Maden Mühendisleri Odası: Kanal İstanbul için açıklanan 75 milyarlık maliyet sadece kazı ve hafriyata harcanacak

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kanal İstanbul raporunu açıkladı. Sadece kazı, nakliye ve depolama maliyetinin kanalın tüm maliyeti olarak belirlenen 75 milyar lirayı bulduğu vurgulandı.

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan "Kanal İstanbul Kazı, Patlatma, Nakliye Teknik Değerlendirme Raporu", Maden Mühensileri Odası İstanbul Şubesi ile TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen toplantıyla kamuoyuna açıkladı.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi konferans salonun gerçekleşen toplantıya, TMMOB’a bağlı odaların üye ve yöneticileri katıldı.

Evrensel gazetesinin haberine göre; toplantının açılış konuşmasını Maden Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Erşat Akyazılı yaptı.



Maden mühendisleri olarak Kanal İstanbul’un kendi meslek alanlarına giren kazı, patlatma ve depolama konularına dair rapor hazırladıklarını belirten Akyazılı, "Mega projeleri değerlendirirken en az 3 kritere bakarız. Birincisi projelerin bilim ve tekniğe uygun olması lazım. İkincisi doğaya, çevreye zarar vermemesi. Üçüncü kriterimiz ise toplum ve insan. Proje toplum ve yaşama katkı sunmuyorsa desteklenmez. Yani, bu üç kriter olmadıkça bizler tarafından desteklenmez" dedi.

"Davalar devam ediyorken, 'sona gelindi' denilmez"

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, "Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Kanal İstanbul hazırlıklarında sona geldiklerini açıkladığı için bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık. TMMOB tarafından açılmış 5 dava bulunuyor ve hukuki süreç devam ediyor. Bu süreç devam ederken Cumhurbaşkanı'nın 'Kanal İstanbul'da sona gelindi' demesi hukuka müdahaledir, bu açıklamalar yanlıştır" dedi.

"Kanal için açıklanan maliyet sadece kazı ve hafriyat için harcanacak"

Ardından Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yöneticisi Mehmet Makar, hazırlanan raporu sundu.

ÇED raporunda yer alan hataları madde madde sıralayan Makar, şunları söyledi: "Raporun farklı bölümlerinde farklı kazı süreleri söyleniyor. Bir yerde ‘4 yıl boyunca yılda 300 gün ve günde 16 saat’ deniyor, başka bir yerde ‘5 yıl boyunca, yılda 12 ay, ayda 30 gün ve günde 24 saat’ deniyor. Süresi doğru saptamamış. Yine raporda harfiyat ve nakliye miktarının değiştiğini görüyoruz. Bu ne demek, maliyetin de değişmesi demek. Yine kazı sonrası taşınacak hafriyat miktarı 1,76 milyar metreküp ile 1,43 milyar metreküp arasında değişecektir. Dolayısıyla, kabarma faktörünün yanlış hesaplanması nedeni ile ÇED raporunda belirtilen taşınacak malzeme miktarı ve maliyeti daha yüksek, nakliye süresi de ÇED raporunda belirtilenden daha uzun olacaktır.

Kanal İstanbul ÇED raporundaki yanlış yaptıkları hesaplara göre sadece kazı, nakliye ve depolama 69 milyar tutuyor. Gerçekte ise kazı, nakliye ve depolama maliyetinin 75 milyar olduğunu söyleyebiliriz. Bu miktar bütün Kanal için hesaplanan maliyet. Yani sadece kazı, nakliye ve depolama faaliyetleri bütün kanal için açıklanan maliyet kadar."

"Proje iptal edilmeli"

Maden Mühendisleri İstanbul Şube Sekreteri Umut Atahan da, Kanal İstanbul gibi ekolojik, çevresel, ekonomik ve jeopolitik açıdan büyük sonuçlar ortaya çıkaracak bir projenin konunun uzmanları olan bilim ve meslek insanları tarafından uzun ve detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Kazı, patlatma ve nakliye işleri projenin en büyük bölümünü oluşturması nedeni ile Kanal İstanbul ÇED raporunun ve Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi gerekmektedir" dedi.