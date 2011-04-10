-MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI AÇIKLAMA BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası, Afşin'deki heyelanın üzerinden 60 gün geçtiğini ve bugüne kadar kayan malzemenin altında kalanların akıbeti ve bu kişilere ulaşma çalışmalarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını bildirdi. TMMOB Maden Mühendisleri Odasından yapılan yazılı açıklamada, ruhsat hukuku Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili teşekkülü Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait olan ve Park Teknik firmasına işletilmek üzere verilen Kahramanmaraş ili Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında, 6 ve 10 Şubat tarihlerinde dört gün arayla iki maden kazası meydana geldiği hatırlatılarak, ilk olayda bir işçinin yaşamını yitirdiği, ikinci olayda ise biri maden mühendisi olmak üzere toplam 10 kişinin kayan malzemenin altında kaldığı ve söz konusu 9 kişiye henüz ulaşılamadığı belirtildi. Açıklamada, olayın üzerinden 60 gün geçtiği ve bugüne kadar kayan malzemenin altında kalanların akıbeti ve bu kişilere ulaşma çalışmalarıyla ilgili kazazede yakınlarına ya da kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Yetkililer ve sorumlular, hiçbir şey olmamış gibi davranmakta ve olayı unutturma gayreti içine girmektedir. Kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarını ve kamuoyunu bilgilendirmek öncelikle bir insanlık görevi olup, aynı zamanda yasal bir gerekliliktir. Maden Mühendisleri Odası olarak; olayın takipçisi olacağımızı bildiriyor, yetkilileri görevlerini yapmaya çağırıyor ve yaşamını kaybeden maden emekçilerinin yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz.''