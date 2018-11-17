Maden işçisinin kömürden yaptığı Atatürk büstü korumaya alındı

Zonguldak'ta, maden işçisinin kömürden yaptığı Atatürk büstü, Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde korumaya alınıp, sergilenmeye başlandı.

Zonguldak'ta, merhum Hamdi Türkölç'ün Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde çalışırken, 23 yıl önce kömürden yaptığı 2 Atatürk büstünden 1'i, Anıtkabir'de bulunurken, diğeri ise 1995'te oğlu Hüseyin Türkölç tarafından üniversitenin Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Fakültesi'ne bağışlandı. Türkiye'de kömürden yapılan ilk Atatürk büstü olma özelliği taşıyan büst, bir süre fakültede ziyaretçilere ve öğrencilere sergilendi. Ancak zamanla kömürün hava ile teması sonrası büstün zarar görebileceği düşünülerek, Maden Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve fakültede bulunan diğer hocalar tarafından korumaya alınmasına karar verildi.

20 kilogram kömürden yapıldı

Atölye çalışanları ile birlikte hazırlanan plan çerçevesinde büst, hava almayacak şekilde cam fanusun içine yerleştirildi. Işıklandırma çalışması da yapılan büst, üniversitenin Mühendislik Fakültesi'nde sergiye açıldı. Özellikle öğrencilerin ilgi odağı olan büstün 20 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi.

"Hava almaması gerekiryor"

Zonguldak'ın kömür madenleri ile tanındığına dikkat çeken Maden Mühendisliği Fakültesi'nde görevli teknik personel Ali Rıza Öztürk, "Zonguldak kömürle var olduğu için Hamdi Türkölç, taş kömüründen kendisi oyma çalışması ile Atatürk büstü yapmış ve üniversitemize bağışlanmış. Biz de bu büstü değerlendirip muhafaza altına aldık. Hava almaması gerekiyor. Hava almayacak şekilde yaptık. Çalışmayı tamamlayarak büstü buraya koyduk. Çok beğenildi. Gelen kişilerin de ilgisini görüyor" dedi.