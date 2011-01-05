-MADEN İŞÇİSİNE ÜRETTİĞİ KADAR MAAŞ ÖNERİSİ ZONGULDAK (A.A) - 05.01.2010 - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Burhan İnan'ın hazırladığı ''TTK Sorunlar ve Çözüm Önerileri'' raporunda, 1 işçinin günde ürettiği 650 kilogram kömürün kendi maliyetini bile karşılamaması dolayısıyla yeni işçi istihdamlarında üretilen kömür oranına göre ücret belirlenmesi öneriliyor. Genel Müdür İnan, raporunda, TTK'nın yaşadığı çok sayıda problemden en önemlilerinin yer altı jeolojisinin aşırı derecede bozuk olması, personel giderlerinin ticari maliyete esas giderler içindeki payının yüksekliği olduğunu belirtti. TTK'nin ticari maliyete esas giderleri içindeki en yüksek payın yüzde 65 işçilik, yüzde 10'da memur ücretleri olduğu anlatılan raporda, şunlar kaydedildi: ''Kuruma 2006 ve 2009'ta alınan 4 bin 200 işçi, Genel Maden İşçileri Sendikası ile yapılan protokol sonucu eski işçilerin ücretinin yüzde 57'sini almak üzere ücretlendirilmiştir. Geçmişte yüzde 85'lere varan toplam gider içindeki personel gider payları bu istihdam şekliyle yüzde 10 gerileme göstermiştir. 2000'de işe başlayan pano ayak üretim işçisinin kurama aylık maliyeti 5 bin 81 lirayken, 2009'dakinin 3 bin 16 liradır. Ancak bu ücretlendirme TTK'nın finansal problemlerini çözmede yeterli değildir. İstihdam edilen işçi başına kömür üretimi günde 650 kilogramdır. Kömürün büyük bölümünün verildiği termik santrale tonunun satış fiyatı ise 150 liradır. İşçi başına elde edilen gelir 97,5 liradır. Hafta tatili, yıllık izinler ve diğer tatiller düşüldüğünde bir işçi ayda 23 gün çalışmaktadır. Bu sürede kuruma katkısı 2 bin 242 liradır.'' -ÇÖZÜM ÖNERİSİ- Raporda işçinin ürettiği kömürün TTK ile işçi arasında pay edilmesi gerektiğine işaret edilerek, şöyle devam edildi: ''Halen yaklaşık kişi başına üretilen 650 kilogram kömürün bir miktarı işçiye ücret olarak verilmeli, kalanı da kurumun diğer giderlerinin finansmanın da kullanılmalıdır. Böyle bir ücretlendirme üretimde verimliliği teşvik edecek, oto kontrolü sağlayacak, işçi ücretiyle kömür satış fiyatı doğru orantılı ilişkilendirilecektir. İşçi başına günlük üretim olan 650 kilogram kömürün gelirinin yüzde 50 ile 35'i işçilerin çalıştığı yere ve görevine göre dağıtılmalı. 2 ikramiye ve kıdem tazminatı dışında hiçbir ilave ödeme de yapılmamalı. Mevcut durumda kömürün satışından elde edilen gelir ücretlerin yüzde 54'ünü karşılayabilirken, önerilen ücretlendirmeyle yüzde 118 oranına ulaşılacaktır. Üretim 800 kilograma çıktığında oran yüzde 130, 1 tona çıktığında yüzde 142 olacaktır.''