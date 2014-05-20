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Maden işçisi Sefa Köken: Otobüse bindirilip AKP mitingine götürüldük

Soma madeninde çalışan Sefa Köken, 'Sendika seçimine aday oldum. Ertesi gün sendika yöneticileri ve şirket müdürü 'adaylıktan çekil yoksa seni atarız' dediler' dedi

20 Mayıs 2014 02:07

CNN Türk'te yayınlanan, Enver Aysever'in sunduğu Aykırı Sorular programına katılan Soma madeninde çalışan Sefa Köken, işçilerin ellerine bayrak verilip AKP mitingine götürüldüğünü iddia etti. Köken, "Sendika seçimine aday oldum. Ertesi gün sendika yöneticileri ve şirket müdürü 'adaylıktan çekil yoksa seni atarız' dediler" dedi.

301 madencinin yaşamını yitirdiği madende yaşanılan zorlukları, çalışma koşullarının ağırlığını anlatan maden işçisi Köken, otobüslere bindirilip AKP mitinglerine götürüldüklerini iddia etti.

Köken şunları söyledi:

"Herkesin çalışmaya ihtiyacı var. Gitmediğimiz gün yevmiyemiz kesiliyor. Sabah gidiyor herkes işe gideceğim diye, 'Durun. Herkes otobüslere binsin, AKP mitingine gideceksiniz. Yevmiyenizi de alacaksınız' deniliyor. Herkes zorla alkış yapıyor, ellerine bayrak veriliyor." 

"Madende değil yaşam odası yemek yiyecek yerimiz bile yoktu. Çamurda üsümüze kömür düşe düşe yiyorduk. Çoğu zaman aç çalıştık" diyen Köken sözlerine şöyle devam etti: "İşveren bize ne bize yemek verir ne su verir. Yanımızda getiririz. 8 saat çalışırız. Bizim girdiğimiz yere köpekler girmiyor. Yaşadığımız hayat ölümden farksız. Ölümden korkmuyorum. Açlık sınırının altında yaşıyorum. Suriyeli işçi yoktu çünkü Suriyeli işçiye gerek yoktu. Tüm Somalılar Suriyeli işçi gibi. Sendika seçimine aday oldum. Ertesi gün sendika yöneticileri ve şirket müdürü 'adaylıktan çekil yoksa seni atarız' dediler. İşçi kesimi korkmasın. Bir avuç kömüre oyunu, bir avuç kömüre canını vermesinler."

 

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