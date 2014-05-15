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Maden işçisi ikizler Soma faciasında hayata birlikte veda ettiler

Aynı gün evlenen, aynı yerde askerlik yapan, aynı madende çalışan ikizler Soma faciasına kurban gittiler...

15 Mayıs 2014 09:39

Soma’daki maden faciası, ardında tarifi imkânsız acılar bıraktı. Yerin yüzlerce metre altında ölüm madenine gömülen ikiz kardeşler İsmail Çata ve Süleyman Çata, yan yana toprağa verildi. Aynı yerde askerlik yapan, aynı gün evlenen kardeşlerin, ev borçlarını ödeyebilmek için madende 6 yıldır izin kullanmadan çalıştığı öğrenildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde salı günü meydana gelen maden faciasından geriye acı dolu hikâyeler kaldı. İkiz kardeşler İsmail ile Süleyman Çata’nın yaşadıkları da onlardan biri. Aynı gün evlenen, aynı yerde askerlik yapan, aynı madende çalışan ikizleri, Soma'daki facia aynı gün ayırdı. Çevrelerinde ‘çok çalışkan’ olarak tanınan ve herkesin sevdiği 32 yaşındaki kardeşler, dün yan yana toprağa verildi.

Zaman'dan Kürşat Bayhan'ın haberine göre, Ahmet-Sevim Çata çiftinin oğulları İsmail ve Süleyman’ın içtikleri su bile ayrı gitmiyordu. Askerliği bile birlikte yaptılar… Komutanları, ikizleri ayırmayarak aynı yerde vatani görevlerini yapmalarına imkân tanıdı. 4 yıl önce evlenmişlerdi. Evlilikleri de birlikte oldu. İsmail, Fatma ile dünya evine girdi ve ikizleri oldu. İsimlerini Buse ve Sude koydular. Süleyman ise Murside ile evlendi ve oğullarına Ahmet adını verdiler. Babalarının mesleği çiftçilikti ancak geçimlerini bu yolla sağlayamayacaklarını anlayınca madende çalışmaya başladılar. Kendilerine mezar olacak madene tam 10 yıl önce girmişlerdi. Günlük 40 ila 45 lira yevmiyeye çalışıyorlardı. İki ay önce köyden Soma'ya taşınıp bir apartmanda karşılıklı iki daireye taşındılar. Aldıkları evin parasını çıkartmak için de 5-6 yıldır izin kullanmıyorlardı. Ama olmadı. 8.00-15.00 vardiyasında çalışıyorlardı ve ölüm ikisini de bu vardiya bitmek üzereyken yakaladı. Babaları Ahmet Çata, Kırkağaç'taki soğuk hava deposunda ikiz oğullarını teşhis edip aldı ve köye getirdi. Madende Bayat köyünden 3 kişi çalışıyordu. İkizlerin dışındaki isim, gece vardiyasında olduğundan faciadan kurtuldu. İkiz kardeşler, gözyaşları içinde Bayat köyünde dün ikindiyi müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 

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