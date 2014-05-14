Maden işçisi: İçeride 400 kişi daha olabilir

Manisa'nın Soma ilçesinde kömür ocağında meydana gelen faciayla ilgili olarak, arama kurtarma çalışmalarına da katılan maden işçisi Sami Kılıç, “İçeride yangın hâlâ devam ediyor. Girilmeyen panolar var. O panolarda 350-400 kişi olduğu tahmin ediliyor, daha çıkmamış” diye konuştu. Faciadan kurtulan başka bir işçi de "Amirler bizi yanlış yönlendirdiler hep. Havanın geldiği kısma yönlendirdiler. Havanın geldiği yönden girince komple kaldı arkadaşlar" dedi.

Soma’daki maden faciası sonrası kurtarma çalışmalarına katılan maden işçisi Sami Kılıç, arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

9 yıldır madende çalıştığını belirten Kılıç, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi. Bu tür kazalara karşı eğitim aldıklarını ifade eden Sami Kılıç, "Maske olsa da kurtulması zor. Pano patlayınca elektrik olmuyor, elektrik olmayınca vantilatörler çalışmadığı takdirde hava akımı kesiliyor. Hava akımı kesilince, yaşam ihtimali kesiliyor. Maskeyle 45 dakikada temiz havaya çıkma eğitimi verdiler bize. 1 buçuk kilometreyi 45 dakikada çıkamazsın" dedi.

Kılıç, ölü sayısının artabileceğini kaydederken, "Oradaki şef ve amirlerle konuştum. Şu an 350-400 kişi tahmin ediyorlar. Patlama panosuna daha giriş yapılmadı. Oranın hava akımına ulaşıp, oradaki yangını söndürüp o şekilde girme tahmini var" diye konuştu.

Kılıç, kurtarma çalışmalarına katıldığı madenden 80 cenaze çıkardığını ifade ederken, "Cesetler ayrı ayrıydı, 4-5 kişi bir yerde, 10 kişi bir yerde. Girilmeyen patlama olan yerde toplu olabilir" diye endişesini dile getirdi.

Maden faciasının yaşandığı Soma'da 787 işçinin ocakta olabileceği belirtilirken, 200'den fazla işçinin hâlâ ocakta olabileceğinden endişe ediliyor.

'Yanlış yönlendirildik'

Soma faciasından kurtulan başka bir işçi de "Amirler bizi yanlış yönlendirdiler hep. Havanın geldiği kısma yönlendirdiler. Havanın geldiği yönden girince komple kaldı arkadaşlar" dedi.

Soma’daki maden faciasından sağ kurtulan işçi Özcan Cüce yaşadıklarını Habertürk televizyonunda anlattı. Özcan Cüce şunları söyledi:

“Yangın vardı ondan dolayı oldu. Temiz havadayken olduğumuz bölgede 143 kişiydik. Aşağı yukarı 70-80 tanesi kaldı o bölgede. Diğer bölgeleri bilmiyoruz. Basınçlı havaları kestim onunla durdum 4 saat. Dua edip durduk. Yapacağınız başka bir şey yok çünkü.

Amirler bizi yanlış yönlendirdiler hep. Havanın geldiği kısma yönlendirdiler. Havanın geldiği yönden girince komple kaldı arkadaşlar. İleri geri kaçanlar kaçtı, kaçmayanlar bir şekilde kurtuldular. Geriye dönüyorlar, geldikleri istikamete geri dönüyorlar, öyle kurtuldular. Tam terse gidenler kurtulamıyorlar.

Ocaktan çıkıyorduk, havaya denk geldik. Ne ileri gidebildik ne geri. Yardımı nereden isteyeceksin? Kimden isteyeceksin? Telefonlar çekmiyor. Ortada biziz. İleri-geri. 800 kişi falan vardı madende. Herkes bölüm bölüm, ayrı ayrı... Bizim olduğumuz yerde erken çıkanlar hariç 143 kişi saydılar.

Ben dolaştım, bant yanıyordu. Yangını söndürmediler. Biz tekrar geri döndük havalandırmaya geri döndük. Maske taktık, nefesimizi tuttuk. Havanın önüne attık kendimizi, havayı kestim. 15-20 kişi gittiler; dedim ki, gitmeyin dumanın üzerine gidiyorsunuz dedim. Hepsi yanımdan geldiler geçtiler bir tek ben kaldım. Onların hepsi can çekişiyordu. Onların hepsi kaldı. İhmal var mı, yok mu bilemem.”