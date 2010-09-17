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MADEN İŞÇİSİ AZAKLIOĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ ZONGULDAK (A.A)

17 Eylül 2010 22:16

-MADEN İŞÇİSİ AZAKLIOĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ ZONGULDAK (A.A) - 17.09.2010 - Zonguldak'ta, izinsiz çalıştırılan maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan üç maden işçisinden Erol Azaklıoğlu yaşamını yitirdi.  Gelik beldesi Ayiçi mevkisindeki maden ocağında meydana gelen patlamada vücudunda ağır yanıklar oluşmasından dolayı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık ve Tedavi Merkezine sevk edilen işçilerden Erol Azaklıoğlu (29), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer işçi Mutlu Çolakoğlu (19) ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Bilgin'in (32) tedavisi sürüyor. Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde, iki gün önce özel maden firmasının sahasında işletilen kaçak ocakta henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada, Ahmet Bilgin, Erol Azaklıoğlu ve Mutlu Çolakoğlu yaralanmıştı.  Patlamada ağır yaralanan Azaklıoğlu ve Çolakoğlu, Sağlık Bakanlığından ambulans helikopterlerle Ankara Numune ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

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