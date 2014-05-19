Maden işçileri unutulmasın diye

13 Mayıs'ta gerçekleşen ve 301 maden işçisinin ölümüne sebep olan Soma faciasının ardından ekmeğini taştan çıkartanların hikayeleri yürekleri burkmuştu. Soma maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin anısına açılan, "http://somaniniscileri.blogspot.com.tr" isimli internet sitesiyle hayatını yitiren işçilerin adlarının ve hikayelerinin unutulmaması hedefleniyor.

Yürek burkan hikayelerden en çarpıcı olanı ise kendisi de maden işçisi olan ve oğlunu Soma maden ocağında işe sokan "Ellerim kırılsaydı da oğlumu madene işe sokmasaydım" diyen Şerafettin Kazancı'nın söyledikleri.

Baba Kazancı hayatını yitiren oğlu Rıdvan Kazancı’nın ardından "Emekli olduktan sonra Soma'ya yerleştik. Oğlum liseyi okumayınca ona maden ocağında iş buldum. Ardından ben de oğlumla birlikte çalışmaya başladım. Facianın olduğu gün izinliydim. Oğlum işe gitti. Kazayı öğrenince ocağa gittim. Oğlum içeride mahsur kalmış. Umutla bekliyorum. Ama içeriden cansız bedenlerin çıkarıldığını gördükçe umudum kalmadı. Ellerim kırılsaydı da oğlumu maden ocağına işe sokmasaydım, çok pişmanım" diyor.

Maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin hikayeleriyle ilgili katkı sağlamak isteyenler için çağrıda bulunan internet sitesi, katkıda bulunmak istiyenlerin kendilerine ulaşmasını istiyor.