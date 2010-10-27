-MADEN İŞÇİLERİ TOPRAĞA VERİLDİ ORHANELİ (A.A) - 27.10.2010 - Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki krom madeninde meydana gelen iş kazasında hayatlarını kaybeden iki işçinin cenazeleri toprağa verildi. Kazada ölen işçiler Ramazan Satık (38) ve Akın Deniz'in (18) cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Orhaneli ilçesine bağlı Topuk köyüne getirildi. Satık ve Deniz'in cenazeleri Topuk Köyü Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine işçilerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Orhaneli Kaymakamı Ahmet Atılkan, Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ile vatandaşlar katıldı. İşçilerden Ramazan Satık'ın eşi Kezban Satık ve teyzesi Nefise Yiğit, cami avlusunda tabutu açarak cenazeye sarılıp gözyaşı döktü. Törende her iki işçinin de ailelerinin ayakta durmakta güçlük çektikleri gözlendi. -İŞ KAZASIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA Bu arada Orhaneli Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'nın kazanın ardından olay yerinde incelemeler yaptığı ve bazı kişilerin ifadelerine başvurduğu bildirildi. Daha önce işçi taşıyan vagonun halatının kopması sonucu meydana geldiği bildirilen kazanın, alınan ifadeler doğrultusunda sistemdeki arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Kazanın nedeninin yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı ifade edildi.