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Maden işçileri Mehmetçik için dua etti

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta maden işçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı harekatına katılan asker ve şehitler için maden ocağı önünde Kuran-ı Kerim okutup, kurban kesti

16 Şubat 2018 14:11

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta maden işçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e düzenlediği Zeytin Dalı harekatına katılan asker ve şehitler için maden ocağı önünde Kuran-ı Kerim okutup, kurban kesti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı maden ocağında çalışan maden işçileri, Zeytin Dalı harekatına katılan asker ve şehitleri unutmadı. Maden işçileri, sabah 07.00 vardiyasına girmeden önce maden ocağı önünde toplandı. Kuran-ı Kerim okunarak dua edilirken, ardından kurban kesildi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, şehitlere Allah\'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek, \"Mehmetçiğimize, Allah orada yardımcı olsun. Mehmetçiğimizin bir an önce de muzaffer olarak dönmesini nasip eder. Madenci kardeşlerimizle beraber bizim kalbimiz Afrin\'de. Her zaman onların yanındayız\" dedi.
Dokuz yıllık maden işçisi Ümit Delioğlu, askerlere her gün dua ettiklerini söyleyerek, \"Buradan Afrin\'deki askerlere selam gönderiyoruz. Nasıl Fatih Sultan Mehmet İstanbul\'u fethettiğinde lağımcılar Bizans kalelerinde mücadele verdiyse biz de madenciler olarak gerekirse Afrin\'e, Kandil\'e lağım sürerek oraya gideriz. Her daim askerin yanındayız. Unutmasınlar madenciler onların arkasındadır\" diye konuştu. Programın ardından yer altına inen madenciler mesailerine başladı.

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