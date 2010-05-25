Maden işçileri hangi gerekçeyle taşerona bağlı çalışıyor

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve geldikten sonraki ilk kent dışı ziyaretini Zonguldak’a yaptı. 30 işçinin hayatını kaybettiği Karadon maden ocağında incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, işçi ölümlerini “kader” olarak yorumlayan Başbakan Erdoğan’ı eleştirirken, “Başbakan kader ne anlama geliyor okumalı. Önce tedbir alacaksın, önlemini alacaksın, sonra kader diyeceksin” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’dan işçilerin hangi gerekçeyle taşerona bağlı olarak çalıştırıldığını da açıklamasını istedi.

CHP Genel Başkanlığına seçilmesinin ardandan Zonguldak’a giden Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ramis Muslu'ya, grizu patlaması sonucu 30 işçinin ölümü sebebiyle duyduğu üzüntüyü aktardı.

Kılıçdaroğlu, sendikanın kararlı bir tavır sergilemesini ve taşeronlaştırmaya karşı durması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Erdoğan'ın kader açıklamasına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kader olduğunu biz de biliyoruz ama önce önlemi alacaksınız. Hiçbir önlem almadan işçileri yerin 540 metre altına indireceksiniz, sonra da 'kader' diyeceksiniz. Sayın Başbakan'a sormak isterim, sizin iktidarınız döneminde taşeron işçilik uygulamasının devreye sokulduğunu biliyoruz" dedi.

CHP'nin her zaman üreten, katma değer yaratanlardan yana olduğunu, maden ocaklarında gerekli tedbirlerin alınarak ölümlere engel olunması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu konuda politikalar üretilmesinin zorunluluğuna işaret etti.

Kılıçdaroğlu, CHP olarak yerin yüzlerce metre altında kazanan, üreten emekçinin yanında olduklarını belirterek ''Aramızda zaman zaman görüş farklılıkları olabilir ama CHP olarak her zaman üretene, katma değer yaratana destek vereceğiz. Biz de sizden tek bir şey istiyoruz, siz de koşulsuz olarak yanınızda olan CHP'ye destek verin, Türkiye'ye destek verin. Türkiye'yi içinden bulunduğu dar boğazdan el ele vererek çıkaracağız'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak’a giderken Bolu’nun Mengen İlçesi’nde ‘Başbakan Kemal’ sloganları ve çiçeklerle karşılandı. Mengen’in yemeğin ve lezzetin başkenti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “İktidarın hazırladığı yemek hoşunuza gidiyor mu? Eğer hazırlanan yemek hoşunuza gitmiyorsa, tadı damağınızda kalmıyorsa bu yemeği yapanları değiştirmemiz lazım. Halkı iktidar yapacağız” dedi.

Parti otobüsüyle Zonguldak’a giden Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Aşçılar diyarı’ Mengen’de yaklaşık 500 partili tarafından bayraklarla karşılandı. İlçe merkezi girişinde bekleyen partililer ‘Başbakan Kemal’ sloganları atarken, otobüsten inen Kılıçdaroğlu’nu çiçekle karşıladılar. CHP Bolu İl Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nun kulağına eğilerek partililere hitaben kısa bir konuşma yapmasını istedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu otobüsün merdivenlerine çıkarak eline aldığı mikrofonla kısa bir konuşma yaptı.

Halkı kucaklayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Halkla birlikte yürüyeceğiz. İlk sözümüz halktır, son sözümüz halktır. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkese gideceğiz, herkesin görüşünü alacağız. Bu ülkede yoksulluğu, işsizliği ve sefaleti bitireceğiz. Kardeşçe barış içerisinde yaşayacağız. Zonguldakta 30 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Onların acılarını paylaşacağız” dedi.

Mengen’in lezzetin ve yemeğin başkenti olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Ben size şunu söylüyorum, ne dedik? Mengen lezzetin ve yemeğin başkentidir. İktidarın hazırladığı yemek hoşunuza gidiyor mu? Eğer hazırlanan yemek hoşunuza gitmiyorsa, tadı damağınızda kalmıyorsa bu yemeği yapanları değiştirmemiz lazım. Mengen’de de değiştirmemiz lazım. Hep birlikte değiştireceğiz. Halkı iktidar yapacağız.”

Konuşmanın ardından otobüs hareket ederken, partililer Kılıçdaroğlu ile tokalaşmak için aracın peşinden koştu. Camdan elini uzatan Kılıçdaroğlu her elini uzatan partili ile tokalaştı. Kılıçdaroğlu elini başına götürerek partililerle selamlaştı. Otobüsün hızlanmasının ardından partililer aracın peşinden koşmaya son verdiler. Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu parti otobüsü ve beraberindeki konvoy Zonguldak’a gitti.

DEVREK'TE HALKA SESLENDİ

Kılıçdaroğlu, Zonguldak yolunda Devreklilere hitap etti. Kılıçdaroğlu, "Artık Türkiye’de siyasetten zenginleşme dönemine son diyoruz. Çünkü biz siyaseti halka hesap veren, halka hizmet veren bir alan olarak görüyoruz. Siyasetçi halka hizmet edecek" dedi.

Kılıçdaroğlu, Zonguldak gezisi yolunda Devrek’de bir mola vererek burada vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu’nu Devrek’te yoğun bir kalabalık karşıladı. Kılıçdaroğlu, Devreklilere hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye’nin temiz siyaset açlığı çetiğini söyledi. "Türkiye, halkına hesap vermeyi onurlu bir görev sayan, yetimin hakkını, kul hakkını yeeyen siyaset anlayışı bekliyor" diyen Kılıçdaroğlu, bunun için yola çıktıklarını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, "Artık soygundan yalandan, talandan bu millet bıktı. Düzgün siyaset yapacaz. Sizinle berber olacaz" dedi. Atatürk’ün Amasya Genelgesi’nde söylediği, "Milletin makus talihini, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İlk sözümüz halktı, son sözümüzde halk olacak" dedi.

Türkiye’de işçi memur emekli çiftçi ve her kesimin sorunlarının olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu ülkede derdi tasası olmayan kim var. Siyasetten zengin olup havuzlu villalarda oturanlar var. İşte bunun için geldik size. Artık Türkiye’de siyasetten zenginleşme dönemine son diyoruz. Çünkü biz siyaseti halka hesap veren, halka hizmet veren bir alan olarak görüyoruz. Siyasetçi halka hizmet edecek."