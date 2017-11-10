Maden işçileri Atatürk’ü andı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde Zonguldak\'ta törenlerle anıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü\'nde çalışan maden işçileri de saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla ocak önünde saygı duruşunda bulunarak Atatürk\'ü andı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'nda düzenlenen törene Vali Ahmet Çınar, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulmasının ardından saatler 09.05\'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Valilik çevresindekiler de siren sesiyle birlikte cadde ve sokaklarda saygı duruşuna geçti. Tören, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla sona erdi.

MADEN İŞÇİLERİNDEN ATA\'YA SAYGI

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü\'nde de tören düzenlendi. Törene Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, Müdür Yardımcısı Gültekin Kara, şube müdürleri, idari personel, maden işçileri katıldı. Saat 09.05’te siren sesi çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Müessesenin arkasında Eski Ocak mevkisinde yer üstünde çalışan maden işçileri de siren sesi ile birlikte işe ara vererek saygı duruşuna geçti. 18 yıllık maden işçisi 40 yaşındaki Yıldırım Demir, \"Bugün çok üzüntülü bir şekilde atamızı, yüce önderimizi anıyoruz. Üzüntülü bir günümüz. Siren sesini duyarak yapmamız gereken, göstermemiz gereken saygıyı gösterdik. Onurla anıyoruz atamızı\" dedi.

İşçiler, daha sonra işlerine geri döndü.

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