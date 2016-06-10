Maden işçileri milyonlarca dolarlık define buldu

Altınla dolu 500 yıllık bir Portekiz gemisinin enkazı, Namibya'da çalışan madenciler tarafından bulundu.

De Beers isimli bir pırlanta firması için çalışan kazıcıların bulduğu definenin 13 milyon dolar (yaklaşık 38 milyon lira) değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Arkeologlar enkazın, 1533 yılında Lizbon’dan yola çıkan ve Hindistan’a giderken tüm mürettabatı ile birlikte Namibya’daki pırlanta madenlerinin bulunduğu Oranjemund civarında kaybolan Bom Jesus isimli gemiye ait olduğunu doğruladı.

Manchester Üniversitesi’nden Afrika arkeolojisi uzmanı profesör Timothy Insoll, The Independent’e yaptığı açıklamada, enkazda bulunan toprak kapların ve diğer nesnelerin, altından bile daha değerli olabileceğini söyledi.

Prof. Insoll özellikle dini eşyaların ve giysilerin tarihin çok önemli bir dönemiyle ilgili bilgiler verebileceğini belirterek, şunları şöyledi: “Portekizli denizciler 1533’te bilinen dünyaya açılmanın eşiğindeydiler ancak tarihi kaynaklar günlük yaşamı tanıma konusunda sınırlı kalıyor.

Gemide keşfedilenler özellikle etkileyici ve örneğin, bulunan kemikler arkeologlara denizcilerin beslenmeleri ile ilgili bir fikir verebilir. Her ne kadar manşetlere yansıyan altınlar olsa da, gemide bulunan diğer nesneler ileride çok daha heyecan verici olma potansiyeline sahip.”

Bahri Arkeolojik Araştırmalar’ın Güney Afrika Enstitüsü’nden Dr. Dieter Noli, inceleme yapması için bölgeye çağrıldı ve Bom Jesus’un eşsiz olduğunu ifade etti.

Noli Fox News’e yaptığı açıklamada; “yıllardır madencilere günün birinde bir gemi enkazı bulacaklarını ve o gün geldiğinde bana haber vermelerini öğütlüyordum.16. yüzyılın başlarından bir geminin burada olduğunu ve iyi durumda olan çok fazla bulguya rastlayacağımızı biliyordum. Şansımız yaver gitti ve altıncı günde defineyi bulduk." dedi.

Noli geminin fazla yük ve kötü hava koşulları nedeniyle battığına inanıyor ancak gerçek neden halen bilinmiyor.

Enkaz ilk kez 2008’in Nisan ayında jeologlar tarafından bulundu. Noli aynı zamanda altın hazinesinin, şayet Portekiz haklarından feragat ederse Namibya tarafından saklanacağını belirtti.