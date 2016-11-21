Maden denetimlerinde 322 iş yerine, 6 milyar 495 milyon lira para cezası kesildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Maden iş kazalarıyla ilgili ekim ayı itibarıyla 686 programlı ve 255 program dışı olmak üzere toplam 941 teftiş yapıldı. Sonucunda ise 322 iş yerine, 6 milyar 495 milyon lira para cezası uygulaması istenildi, 49 iş yeriyle ilgili de durdurma kararı alındı" dedi. Emeklilere banka promosyonu verilmesine ilişkin, "Çalışmamızı Sayın Başbakanımıza sunduk. Önümüzdeki bir ay içinde bu konuyu nihayetlendireceğimiz bir süreci tamamlamış olacağız." dedi.

Müezzinoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2017 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde, milletvekillerinin sorularına ve yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın emeklilere banka promosyonu verilmesi yönündeki çalışmanın ne aşamada olduğunu sorması üzerine Müezzinoğlu, şu bilgileri verdi:

"Promosyonda reel olarak yakaladığımız rakamlar, benim bakan olarak emeklilere 'bankalarla şu promosyon anlaşmasını yaptık' diyebileceğimiz rakamlar değil. Sayın Başbakanımıza tabloyu sundum. Kamu bankaları ve Bankalar Birliği ile görüşerek daha uygun ve emeklilerimize en azından bir katkı sağlayacak bir süreci inşallah Sayın Başbakanımız şekillendirecek. Rakamlar düşük kalınca Sayın Başbakanımızın birazcık daha müdahalesine bıraktık. Kanaatim odur ki önümüzdeki bir ay içinde Sayın Başbakanımız ile bu konuyu nihayetlendirecek bir süreci tamamlamış olacağız."

"Kıdem tazminatını paydaşlarla değerlendiriyoruz"

Müezzinoğlu, kıdem tazminatından yararlanan işçilerin oranının yüzde 17-18 civarında olduğunu belirterek, bu yüzden sağlıklı ve iyi yönetilebilir, işverenin ne verdiğini bildiği, çalışanın hak ve hukukunu koruyan kıdem tazminatı fonuyla ilgili çalışmaları paydaşlarla değerlendirdiklerini bildirdi.

Çalışanların tamamının hak ve hukukunun korunabileceği bir yapıyı, sendikaları ve işvereni de dahil ederek başarabilmenin önemini yineleyen Bakan Müezzinoğlu, bu konuda muhalefetin katkılarını beklediklerini dile getirdi.

Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Maden iş kazalarıyla ilgili ekim ayı itibarıyla 686 programlı ve 255 program dışı olmak üzere toplam 941 teftiş yapıldı. Sonucunda ise 322 iş yerine, 6 milyar 495 milyon lira para cezası uygulaması istenildi, 49 iş yeriyle ilgili de durdurma kararı alındı. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili inşaat iş yerlerinde yapılan denetimlerde, 31 Ekim itibarıyla 4 bin 79 programlı, bin 766 program dışı olmak üzere toplam 5 bin 845 teftiş, sonucunda da bin 244 işyerine, 16 milyon 491 bin lira idari para cezası uygulanılması istenmiş, 650 işyeriyle ilgili de durdurma kararı alınmıştır."

Müezzinoğlu'nun, milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Personel Başkanlığı, İŞKUR ve SGK'nın 2017 yılı bütçesi kabul edildi.