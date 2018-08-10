"Maden arama ve çıkarma ruhsatları ABD'li şirketlere verilecek, Türkiye bu kez yeraltını peşkeş çekecek"

Cumhuriyet yazarı Özlem Yüzak, papaz Brunson'ın ev hapsiyle krize dönüşen ABD, Türkiye ilişkilerinde eli güçlü olanın pazarlığı yaptığını belirtti. Yüzak, "Maden arama ve çıkarma ruhsatları ABD’li şirketlere verilecek. Ekonomik olarak çökme noktasına gelen Türkiye kendini ve günü kurtarmak için bu kez yeraltını peşkeş çekecek" iddiasında bulundu.

"Güçsüz olan önce kıskaca alınıyor, ardından tavizler vermeye zorlanıyor" diyen Yüzak, Her şey karşılıklı çıkar üzerine kurulu. Çin bu açıdan elini daima üçlü tutmayı beceriyor. Türkiye’nin elinde ne var? Hiçbir şey olmadığı gibi, ekonomik olarak dışa bağımlılığımız da hızla artıyor. Pardon şunu unutmayalım. 2 yıl kadar önce Enerji Bakanlığı başta nadir toprak elementleri olmak üzere Türkiye’de yer alan hammaddelerin aranması ve üretilmesine yönelik arama programı başlatacaklarını ve 5 trilyon dolarlık yeraltı zenginliğini hayata geçirecek uygulamalara hız vereceklerini açıklamıştı" dedi.

Yüzak şöyle devam etti:

"Ne olacak size söyleyeyim mi? Maden arama ve çıkarma ruhsatları ABD’li şirketlere verilecek. Ekonomik olarak çökme noktasına gelen Türkiye kendini ve günü kurtarmak için bu kez yeraltını peşkeş çekecek. Tabii şunu da ısrarla vurgulayalım. Bu nadir elementlerin çıkartılması hem çok zahmetli hem de çok tehlikeli...

Söylemedi demeyin..."