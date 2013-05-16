

Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Reyhanlı'daki patlamadan ve sonrasında yaşanan kaostan korkup memleketlerine dönmeye başladı. Türkiye'de barınma şanslarının kalmadığını belirten Suriyeliler "Madem öleceğiz memleketimizde ölelim" dedi.



Reyhanlılılarla gözyaşları içinde kucaklaştılar



Suriyeli aileler, sabah gün doğarken temin ettiği kamyonetlere eşyalarını yükleyip, kendileri de bu araçlara binerek Reyhanlı'yı terk ediyor. Birkaç ay komşuluk yaptıkları Reyhanlılılar ile gözyaşları arasında kucaklaşan Suriyelilerin beraberlerinde çok sayıda ekmek götürmesi dikkat çekti.



'Türkiye bize sahip çıktı, teşekkürler'



Ölümden kaçarak geldikleri Türkiye'de de barınma şanslarının kalmadığını belirten Suriyeliler, "Savaştan kaçıp Türkiye'ye geldik. Ama bu patlayan bomba bizim aklımızı başımıza getirdi. Ölüm, her yerde karşımıza çıkıyor. Madem ki öleceğiz, bari kendi ülkemizde ölelim. Türkiye bize sahip çıktı. Başbakan Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.