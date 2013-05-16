T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Madem öleceğiz, memleketimizde ölelim!'

Reyhanlı'da patlayan bombalar, Suriyelileri evlerine dönmeye mecbur etti

16 Mayıs 2013 15:28


Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Reyhanlı'daki patlamadan ve sonrasında yaşanan kaostan korkup memleketlerine dönmeye başladı. Türkiye'de barınma şanslarının kalmadığını belirten Suriyeliler "Madem öleceğiz memleketimizde ölelim" dedi.


Reyhanlılılarla gözyaşları içinde kucaklaştılar


Suriyeli aileler, sabah gün doğarken temin ettiği kamyonetlere eşyalarını yükleyip, kendileri de bu araçlara binerek Reyhanlı'yı terk ediyor. Birkaç ay komşuluk yaptıkları Reyhanlılılar ile gözyaşları arasında kucaklaşan Suriyelilerin beraberlerinde çok sayıda ekmek götürmesi dikkat çekti.


'Türkiye bize sahip çıktı, teşekkürler'


Ölümden kaçarak geldikleri Türkiye'de de barınma şanslarının kalmadığını belirten Suriyeliler, "Savaştan kaçıp Türkiye'ye geldik. Ama bu patlayan bomba bizim aklımızı başımıza getirdi. Ölüm, her yerde karşımıza çıkıyor. Madem ki öleceğiz, bari kendi ülkemizde ölelim. Türkiye bize sahip çıktı. Başbakan Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER

suriyelireyhanlıhataytürkiyesuriyesığınmacı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24