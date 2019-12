-''MADE IN CHINA PARA ETMİYOR'' ESKİŞEHİR (A.A) - 27.10.2010 - Sarar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, bugün 10 lira olan bir ürünün üzerinde made in İtalya yazıyorsa 200 lira, made in Türkiye yazıyorsa 100 liradan satıldığını belirterek, ''Ürünün üzerinde made in Chına yazıyorsa para etmiyor'' dedi. Sarar, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tekstil sektörünün son yıllarda atılım içinde olduğunu belirterek, sektörün dünyada aranan markalar haline gelmeye başladığını kaydetti. Kaliteden ödün vermeden üretim yapan Türk tekstil sektörünün gelecek yıllarda daha iyi yerlerde olacağını ifade eden Sarar, şöyle konuştu: ''Bütün sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de dünya çapında savaş yaşandı. Herkes birbiriyle yarıştı. Çin malı ucuz ürünler geçici bir süre piyasada kendine yer buldu. Türkiye'de başta Çin olmak üzere herkesle savaşa girdi. Bu savaşı kaliteli üretimden taviz vermeden kazandık. Tekstil sektöründe dünya süper ligde oynayan Türkiye moda ve tasarımın kalbi kabul edilen İtalya ile yarışıyor. Bugün rakibimiz Çin değil, İtalya'dır. Türkiye ile Çin arasında hiçbir zaman rekabet olmaz. Türkiye, Çin'i rakip olarak görmez. İtalyanların ensesindeyiz. Son yıllarda açılan tasarım ve tekstil okullarının bu başarıda olumlu etkisi oldu. Bugün 10 lira olan bir ürünün üzerinde made in İtalya yazıyorsa 200 lira, made in Türkiye yazıyorsa 100 liradan satılıyor. Made in Chına yazıyorsa para etmiyor.'' -''KRİZ YOK, YATIRIM VAR''- Sarar, Türk tekstil firmalarının dünyanın her yerine mal sattıklarını belirterek, dünya markalarının da Türk firmalarıyla çalışmak istediklerini bildirdi. Türk tekstil sektörünün çok çalışarak dünya çapında başarı kazandığını anlatan Sarar, şöyle konuştu: ''Çok çalıştık, halen de çalışıyoruz. Sabah işçiden önce kalkıyoruz, onlardan önce fabrikadayız. İşimizi çok seviyoruz. İşini sevmezsen dünya markası olamazsın. Eskişehir'de ikinci el eşyaların satıldığı Bayat Pazarı'nda 13 metrekarelik terzi dükkanıyla temelleri atılan Sarar Giyim, dünya pazarına mal satıyor. Dünya markaları bizimle iş yapmak istiyor. ABD'liler Sarar'ı İtalyan markası zannediyor. Şu anda karşılaştığımız hiçbir sorun yok. Devlet arkamızda. Kriz yok, yatırım, istihdam var. Krizde bir işçi çıkarmadık.''