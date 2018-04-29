Maddi yardımın bir kısmını donduran ABD'ye Mısır'dan tepki

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), insan haklarıyla ilgili endişeleri gerekçe göstererek Mısır'a yaptığı maddi yardımın 291 milyon dolarını dondurma kararı almasına Mısır yönetimi tepki gösterdi.

ABD'nin alıkoyacağı yardımın 195 milyon dolarlık kısmı askeri yardımlardan, 96 milyon dolarlık kısmı da diğer yardım bütçesinden kesilecek.

Washington Post gazetesi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'yi telefonla arayarak kararı bildirdiğini yazdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, ABD'nin henüz resmi olarak açıklanmayan kararının "zayıf bir değerlendirmeyi" yansıttığı ifade edildi ve ikili ilişkilerin bu karardan zarar görebileceği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Şükri de ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve aynı zamanda danışmanı olan Jared Kushner ile görüşmesini iptal etti.

Kushner başkanlığındaki ekip 2 gün sürecek resmi ziyaretler için bugün Kahire'ye gitti.

Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD'li yetkililerin Mısır'da sivil toplum kuruluşlarını (STK) düzenleyen yeni kanundan memnuniyetsiz olduklarını belirtti.

Washington'dan yetkililer de ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın, Mısır'ın insan hakları sicilini düzeltmemesinden duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle bu kararı aldığını belirtti.

Mısır'da kabul edilen yeni yasa STK'ların "ulusal güvenlik, kamu düzeni, kamu ahlakı ve sağlığına" zarar veren aktiviteler yapmasını yasaklıyor. Ayrıca STK'ların fonlarına ciddi devlet kontrolü getiriyor.

Yasayı çiğneyen STK'lara yaklaşık 56 bin dolara kadar para cezası ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Sekiz sivil toplum örgütü, Haziran ayında yeni kanunun STK'lar üzerinde büyük baskı oluşturacağı, STK'ların bağımsızlığını elinden alacağı ve ülkedeki birçok STK'nın çalışmasını yasa dışı kılabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD'li yetkililer, alıkonulan yardımın Mısır insan hakları ihlalleri ve STK yasasında gözle görülür adımlar atana kadar bankada tutulacağını belirtti.

ABD'den 1,3 milyar dolar askeri yardım alan Mısır, Afganistan ve İsrail'in ardından ABD'den en çok maddi yardım alan ülke.

2013'te Muhammed Mursi yönetimine yönelik askeri darbenin ardından göreve gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, ülkedeki muhalefete ciddi baskı uygulamakla eleştiriliyor.

Ülkedeki insan hakları savuncuları, Sisi'nin göreve gelmesinden bu yana çoğunluğu Mursi ve Müslüman Kardeşler taraftarı binden fazla kişinin öldürüldüğünü, on binlerce kişinin tutuklandığını söylüyor. Liberal ve laik muhalefetin de iktidarın hedefinde olduğu belirtiliyor.