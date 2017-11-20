"Madde eksik, sistem felce uğramadığı sürece NATO'dan çıkmak mümkün değil"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'nin NATO'dan çıkamayacağını söyledi. Alçı, "NATO’ya girmek mümkün ama askeri bir darbe olmadığı, sistem felce uğramadığı müddetçe çıkmak mümkün değil" dedi.

Alçı'nın "NATO Sözleşmesi’nde eksik olan madde" başlığıyla ;(20 Kasım 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

NATO tatbikatında yaşanan skandal aslında yeni olmayan, hatta ilk olarak Gezi olayları sırasında belli çevrelerde telaffuz edilmeye başlanan ama özellikle 2016’dan beri dillendirilen bir tartışmayı şiddetli bir şekilde yeniden açtı. Ama çok dikkatli olmamız gerek! Burada bir oyun var. Tartışma iki türlü yürütülebilir. İlki, bizi tam da istenen oyunun sonucuna götürür...

Tartışmanın temel başlığı elbette NATO ve Türkiye ilişkileri. Ancak burada iki farklı eksen var. İlki, daha doğrusu son 4.5 yıldır konuşulan ve son 1.5 yıldır giderek daha net telaffuz edileni NATO’nun Türkiye’den rahatsızlığı, hatta Türkiye’yi ittifaktan çıkarma yolları aradığı. İkincisi ise son dönemde 15 Temmuz’la başlayan, ABD’nin bilinçli bir politika ile Türkiye’yi kendinden uzaklaştırması sonucu Türkiye’de hep var olan ama giderek artan anti-Amerikan, anti-Batı refleksi tavan yaptıracak NATO provokasyonu ve Türkiye’den yükselen “NATO’dan çıkalım” sesleri... Yani “NATO Türkiye’yi atsın” ile “Türkiye NATO’dan çıksın” arasında tıkanıp kalan bir tablo var.

Atamayacakları için yapıyorlar

Halbuki ikincisi, yani Türkiye’den yükselen “NATO’dan çıkalım” sesleri tam da birincisinin, yani “Türkiye’yi NATO’dan atalım” diyenlerin istediği şey!

Sevgili okurlar NATO’ya girmek mümkün ama askeri bir darbe olmadığı, sistem felce uğramadığı müddetçe çıkmak mümkün değil! İttifak üye kabul şartlarının 10. maddesinde detaylı bir şekilde tarif etmiş, 4. maddesinde üyelik için prosedürleri anlatmış ama bir üyenin üyeliğine nasıl son verileceğini düzenlememiş. Tabii soğuk savaş mantığı ile cephe genişletme amacı güdüldüğü için ve üye kaybetmek karşı cepheye kazandırmak anlamına geleceği için olsa gerek bunu düzenlemek bile NATO’yu zayıflatır gibi düşünülmüş olabilir. O nedenle son birkaç yıldır Türkiye’yi Batı ittifakından koparmak isteyen çevreler kara kara bu işi nasıl yapacaklarını düşünüyorlar. Onları en çok sevindirecek şey Türkiye’nin kendiliğinden NATO’dan çıkması olacaktır.

Elbette Norveç’teki çirkin provokasyona en üst perdeden en sert tepkiyi verelim; nitekim veriyoruz da ve NATO’dan da özür üzerine özür geliyor ama Türkiye NATO’dan ayrılmamalıdır. Her ne kadar son dönemde aramızda ciddi fikir ve yaklaşım farkları olsa da “NATO üyesi olarak Rusya-Çin cephesi ile ilişki kuran bir Türkiye” çok daha güçlü bir Türkiye olur...

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Türkiye'nin alacağı S400'ler

TÜRKİYE ile NATO arasında giderek açılan mesafenin birçok sebebi var ancak bunların en görünür ve ateşleyici olanı Ankara’nın Rusya’dan almak üzere anlaştığı S400 hava savunma sistemi. Birkaç yıldır S400 meselesi çok konuşuluyor ancak ABD ve NATO neden Türkiye’nin elinde bu sistemin olmasından bu kadar rahatsız, bu NATO için ne demek ve Türkiye böylece NATO’ya meydan mı okuyor sorularının cevapları bu aşamada çok önemli...

Öncelikle: S400’e sahip bir NATO üyesi yok, Türkiye bir ilk olacak ama bir önceki nesil olan S300 kullanan bir NATO üyesi var: Yunanistan. Demek ki sorun tek başına S serisi hava savunma sistemi olamaz ancak belki de Rusya’dan almak işi daha çetrefil hale getiriyor olabilir. (Yunanistan Güney Kıbrıs’tan almıştı-NA)

Türkiye NATO’dan almaya değil, kötü teklife karşı

İkincisi S400 NATO’nun kendi savunma sistemleriyle uyumlu değil ve NATO kontrolünde konuşlandırılmayacak, yani Türkiye istediği yere bu sistemi yerleştirebilecek, halbuki NATO savunma sistemi olsa ittifak, örneğin Yunanistan’a yönelik bir konuşlandırmaya sınır getiriyor.

Üçüncüsü NATO bir üyesinin üzerinden Rusya’nın eline kendi sistemleri ile ilgili bilgi aktarımı olabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan böyle kaygıları varsa kendi sistemlerini satmak için kolaylıklar sağlaması beklenirken NATO, Türkiye’nin girişimlerine rağmen maddi olarak tatmin edici bir teklifle gelmemişti. Hatta 2015’te Çin ile anlaşılmış, bu anlaşma NATO’da rahatsızlık yarattığı için daha sonra bozulmuş ama buna rağmen ABD ve Avrupa ortak girişimi olan MEADS’ın alınması amacıyla yapılan girişimler bir uzlaşma ile sonuçlanmadığı için Türkiye Rusya ile görüşmeye başlamıştı.