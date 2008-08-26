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Spor

Madalyaya Şırnak ödülü!

Pekin'deki olimpiyatlarda 57 kilo tekvando karşılaşmasında Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Azize Tanrıkulu, beden öğretmeni olarak Şırnak'a tayin edildi.

26 Ağustos 2008 03:00

Silopi İlçesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelin yöneticileri, Pekin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tekvondo dalında gümüş madalya kazandıran ve Şırnak'a beden eğitim Öğretmeni olarak atanan Azize Tanrukulu'na 1 yıl ücretsiz konaklama ve tüm spor imkanlarından yararlandırma sözü verdi.

Pekin'de Türkiye’ye 57 kiloda tekvandoda gümüş madalya kazandıran Azize Tanrıkulu'nun, kısa süre önce yapılan atamalarda ‘Beden Eğitim Öğretmeni' olarak Şırnak'a atandığı açıklandı. Silopi İlçesi'nde kısa süre önce hizmete açılan 4 yıldızlı ‘Hotel Grant Silopi'nin Müdürü Seyit Koç, Tanrıkulu'nun Şırnak'a atanan milli sporcuyu ağırlamak istediklerini söyledi. Tanrıkulu'nu 1 yıl boyuncu otellerinde ücretsiz konaklamaya ve tom spor imkanlarını sunmaya hazır olduklarını söyleyen Koç, şöyle dedi:

“Milli sporcumuz, ‘Spor yapmama engel olmayacak her yerde görev yaparım. Şırnak’ın şartları belli' diye açıklama yapmıştı. Bu sözlerden yola çıkarak kendisine yardımcı olmak istedik. Aramızda bir karar aldık. Azize öğretmenin Şırnak'ta idmanlarını devam ettirebilmesi için otelimizde 1 yıl boyunca kendisini ücretsiz ağırlayacağımızı ve spor yapabilmesi için gerekli altyapı imkanlarını sağlayarak, desteklerimizi vereceğimizi taahhüt ediyoruz.”

Seyit Koç, Azize Tanrıkulu'yu en iyi şekilde ağırlamak istediklerini anlatırken, “Önemli olan burada sporcumuzun daha ileriki çalışmalarında başarısını sağlayabilmesi için gerekli şartların oluşturulması. Bunun için otelimizde kendilerine 1 yıl boyunca tüm imkanlarımızı sunmak istiyoruz” dedi.

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