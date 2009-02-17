Madalyaya büyük rağbet



Galatasaray'ın eski futbolcusu Alper Tezcan, yaşadığı maddi zorlukları gerekçe gösterip, UEFA Kupası madalyasını satışa çıkardı. Bir internet sitesinde yapılan açık artırmada verilen teklifler 100 bin TL'yi geçti.



Galatasaray'ın UEFA Kupası serüveninin başlangıcı olan Bologna eşleşmesinde, rövanş maçının son saniyelerinde oyuna giren Alper Tezcan'ın ayağı, İtalyan ekibin savunma oyuncusu Wome'nin müdahalesiyle kırılmıştı.



Bu talihsiz olayın ardından bir türlü sakatlıktan kurtulamayan ve kariyeri düşüşe geçen Alper, yanlış tedavi edildiğini ve Galatasaray camiasının kendisini yalnız bıraktığını iddia etmişti.



Alper son olarak, yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle, UEFA Kupası madalyasını satışa çıkardı.



Bir internet sitesinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulan madalya için başlangıç fiyatı 500 Türk Lirası olarak belirlendi. Büyük rağbet gören madalya için verilen teklifler, kısa sürede 100 bin Türk Lirası'nı geçti.



Açık artırmanın yapıldığı sitede Alper'in, "Alın terimle kazandığım, gururla boynumda taşıdığım madalyamı, hayat mücadelesi verebilmek için satıyorum" açıklamalarına da yer verildi.

