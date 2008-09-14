‘Madalyam babama armağan’

Dört yıl önce tesadüfen başladığı okçulukla Paralimpik şampiyonu olan Gizem Girişmen, altın madalyasını erken yaşta kaybettiği babasına ithaf ederken hem ağladı, hem ağlattı

Paralimpik Oyunları’nda okçulukta yarışan Gizem Girişmen, kazandığı altın madalyayla tarihi bir başarıya imza attı.Pekin’deki oyunlarda dün tribünleri dolduran binlerce Çinli’nin desteğiyle yarışan ev sahibi ülkenin iki okçusunu birden yenerek şampiyonluğa ulaşan Girişmen, Paralimpik’te Türkiye’ye altın madalya kazandıran ilk kadın sporcumuz oldu.Henüz 11 yaşında ailesiyle birlikte tatilden dönerken geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felci olan Girişmen, aradan üç yıl geçmeden, bu kez 46 yaşında amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden babasının acısını yaşadı.Küçük yaşta geçirdiği bu iki büyük şoka rağmen, Pekin’de bile kendisini yalnız bırakmayan annesi Seyhan hanımın desteğiyle ‘hayata tutunan’ milli okçu, dört yıl önce Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden ‘şeref öğrencisi’ olarak mezun oldu. Bayındırlık Bakanlığı’nda çalışan ve üç dil bilen Girişmen, okçuluğa tamamen tesadüf eseri başladı.Kaza sonrası Almanya’da rehabilite olan ve yüzmeye başlayan Girişmen’in ailesi aslında onun iyi bir yüzücü olmasını istiyordu. Girişmen, yüzme antrenörü ararken dört yıl önce bir anda kendisini okçuluk antrenmanında buldu. Girişmen’in tekerlekli sandalyede ilk oku attığı 21 Eylül 2004 tarihinde, Atina’daki Paralimpik Oyunları devam ediyordu. İddialı olmayı seven yapısı onu daha ilk günden televizyonda izlediği paralimpikte şampiyonluk hedefine kilitledi.Ve dört yıl sonunda, hem de iki Çinli rakibini yenerek bir kez daha ‘zoru’ başaran Gizem, altın madalyasını babasına ithaf ederken gözyaşlarını tutamıyordu. “Madalyam önce babama ve aileme sonra da ülkeme armağan olsun” diyen 27 yaşındaki cesur Türk kızı, Pekin’de hem ağladı, hem ağlattı.Okçulukta mücadele eden diğer sporcumuz Gülbin Su ise makaralı yayda iki maçını da kaybederek 4. oldu.Paralimpik oyunlarına da politika bulaştı. Tekerlekli sandalye basketbol dalında İran, takımını turnuvadan çektiğini açıklayarak ABD ile oynayacağı çeyrek final maçına çıkmadı. İran böylece yarı finalde muhtemel bir İran-İsrail eşleşmesinin yaşanmasının da önüne geçmiş oldu. ABD ile diplomatik ilişkisi olmayan, İsrail’i ise tanımayan İran’da ise yetkililer, maçın saatinin öne alınmasını protesto ettikleri için karşılaşmaya çıkmadıklarını açıkladılar. Organizasyon komitesi ile birlikte maçı naklen yayınlamaya hazırlanan İran televizyonu ve karşılaşmaya biletli seyirciler de mücadelenin iptal edilmesiyle zor anlar yaşadılar.Pekin Olimpiyatı’nda yarışamayan iki bacağı ampute atlet Oscar Pistorius, bu hayal kırıklığının acısını Paralimpik’te çıkarıyor. T44 kategoriside 100 metrede şampiyon olan Güney Afrikalı atlet, dün de 200 metreyi kazanarak ikinci altını boynuna taktı. Pistorius, 400 metrede de piste çıkarak üçte üç yapmak için yarışacak. Bu arada olimpiyatta uzun mesafe yüzmede mücadele ettikten sonra Paralimpik’te bu kez havuzda yüzen Güney Afrikalı Natalie du Toit da katıldığı dört yarışın dördünde de altın madalyanın sahibi oldu.