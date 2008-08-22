Madalyalı tekvandocuların gözü Londra'da

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda gümüş madalya kazanan Azize Tanrıkulu ve bronz madalya alan Servet Tazegül, 2012 Londra Olimpiyatları için şampiyonluk sözü verdi.



Henüz 22 yaşında olan ve katıldığı ilk olimpiyatta gümüş madalyaya ulaşan Azize Tanrıkulu, altın madalyayı kaçırdığı için buruk bir sevinç yaşadığını belirterek, ''Londra Olimpiyatları'nda mutlaka kürsünün en üst basamağına çıkacağım'' dedi.



Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi olan ağabeyi Bahri Tanrıkulu'nu kendisine örnek aldığını anlatan Azize Tanrıkulu, ''Bildiğim pekçok şeyi ondan öğrendim. Müsabakalardan önce beni ağabeyim motive ediyor. Onun tribünde olması beni rahatlatıyor, adeta gücümü ondan alıyorum'' diye konuştu.



Servet Tazegül ise Pekin Olimpiyatları'na altın madalya iddiasıyla hazırlandığını ifade ederek, ''8 aydır kamplarda çok sıkı hazırlık yaptım. Kendime güveniyordum. Zaten rakiplerimi de daha önceden tanıyorum. Burada şampiyon olabilirdim ama Güney Koreli rakibime hakem hatalarıyla 1-0 yenildim. Demek ki burada şampiyonluk kısmet değilmiş. Fakat henüz 19 yaşındayım. 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanacağıma şimdiden söz veriyorum'' dedi.



Tazegül, Perulu sporcuyla yaptığı bronz madalya müsabakasının son saniyelerinde müsabakayı bırakarak tatamiden aşağıya atlamasıyla ilgili bir soru üzerine, ''O anda 2-0 öndeydim ve son 5-6 saniye kalmıştı. Artık yapmam gereken, kafama herhangi bir darbe almamaktı. Bunun için önce tatamide rakibimden kaçtım. Peşimden geldiğini görünce de son saniyede aşağıya atladım. Aslında bu nedenle ihtar alabilirdim. Fakat 2. ihtar nedeniyle 1 ceza puanı dahi alsam müsabakayı kazanıyordum. O nedenle böyle birşey yaptım'' diye konuştu.



Tazegül, daha önce Avrupa şampiyonluğuna da ulaştığını, fakat olimpiyatların havasının çok farklı olduğunu belirterek, ''Burada müsabakalar tek tatamide yapılıyor. Ayrıca tüm dünyanın gözü üzerinizde. Burada mücadele etmek çok zevkli ve heyecan vericiydi'' dedi.



ŞAHİN: MADALYALARI SÖKE SÖKE ALDIK



Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise, ''Burada beni en fazla mutlu eden, madalyaları söke söke almış olmamız'' diye konuştu.



Pekin Olimpiyatları'na en az 1 altın madalya kazanma iddiasıyla geldiklerini, fakat bunu gerçekleştiremediklerini anlatan Şahin, ''Aslında altın da olabilirdi. Fakat özellikle Güney Koreli rakiplerimize karşı hakemlerin adaletsiz yönetimleriyle karşı karşıya kaldık. Yine de dün 2 sıklette birden madalya almamız büyük başarıdır. Tüm dünya bizden sözetti. Burada madalya almamızdan ziyade, madalyaları söke söke almamız sevindirici. Buraya gelmeden önce çok iyi hazırlık yaptık. Ayrıca çocuklarımızı 'en iyi' olduklarına inandırdık. Onları şampiyonluk için motive ettik. Sonuçta burada çok başarılı olduk. Madalya kazanan sporcularımız henüz çok genç. İleride milletimize çok daha büyük mutluluklar yaşatacaklarından eminim. Türk çocukları herşeyin en iyisine layık. Çocuklarımızı buradaki mücadelelerinden dolayı alınlarından öpüyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.

