Madalyalı güreşçiler Kayaalp ile Yüksel'e Yozgat'ta coşkulu karşılama

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - GREKOROMEN Dünya Güreş Şampiyonası’nda, şampiyon olan Rıza Kayaalp ile üçüncül olan Atakan Yüksel, memleketleri Yozgat’ta törenle karşılandı.

Fransa’da düzenlenen Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 130 kiloda dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp ile 66 kiloda üçüncülük elde eden Atakan Yüksel, memleketleri Yozgat’ta Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen törenle karşılandı. Törene, il yöneticileri, daire müdürleri, vatandaşlar ve milli güreşçilerin yakınları da katıldı. Milli güreşçi Atakan Yüksel’in babası Seyit ve annesi Münevver Yüksel, çocuklarının 20 yıldır azimle çalıştığını ve bundan sonra da kendisinden şampiyonluklar beklediklerini söyledi.

Milli güreşçiler Kayaalp ve Yüksel ise Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinletmek için çalıştıklarını ifade etti.

Vali Kemal Yurtnaç, altınla ödüllendirdiği Rıza Kayaalp ile Atakan Yüksel’e başarılarının devamını diledi.

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