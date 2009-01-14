Madalyalı atlet kız berdelden kaçamadı

16 yaşındaki atlet kızı, ağabeyinin kaçırdığı kızın akrabaları kaçırdı. Atlet kızın karşısına 4-5 erkek çıkarılıp, "Hangisini istiyorsan evlen" denildiği öne sürüldü.



Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı beldesinde yaşayan Abdülkerim S., akrabası M.D.'ye âşık oldu. Genç kız da bu aşka karşılık verince, Van'daki bir sitede kapıcı olarak çalışan baba Hüsnü S., iki genci evlendirmek istedi. Ancak genç kızın ailesi, damat adayı işsiz olduğu için evlenmelerini kabul etmedi. Bunun üzerine iki genç, 4 Ocak'ta anlaşarak kaçtı. Töreleri bilen baba Hüsnü S. bir tatsızlık yaşanmaması için büyükleri devreye soktu. Bu arada karakola giden iki genç kendi istekleriyle kaçtıklarını bildirince serbest kaldı.



Antremana gidiyordu



Hüsnü S. karşı aileden haber beklerken, 8 Ocak günü Çelebibağı Belediyesi Atletizm takımı sporcusu olan 16 yaşındaki kızı A.S., antrenman için Atatürk Stadyumu'na gitti. Bu sırada bir minibüsle gelen diğer ailelerin üyeleri, genç kızın yolunu kesti. Durumu anlayan atlet kız, hızla koşarak kaçmaya başladı. Ancak ayağı kayarak yere düşünce, minibüsteki 3 kişi aşağı inerek zorla arabaya bindirdi.



Akşam saatlerinde olayı duyan baba Hüsnü S. diğer ailenin yaşadığı Bostaniçi beldesindeki jandarma karakoluna giderek durumu bildirdi. Jandarma hemen D. ailesinin bazı evlerine savcılık izniyle baskın düzenledi.



Ancak, aramalarda genç kızın izine rastlanmadı. 5 günden bu yana haber alamadığı kızının kazandığı madalyaları gösteren Baba S., "Duyumlarımıza göre kızımı götürdükten sonra karşısına 4-5 erkek çıkarıp 'Hangisini istiyorsan seni onunla evlendirelim' demişler. Ama kabul etmemiş. Ne halde olduğunu bilmiyoruz. Yetkililerden kızımın kurtarılmasını istiyorum" diye konuştu.



Baba razı değil



Kızının İran'da atletizm turnuvalarına katıldığını ve bir kez ikincilik, bir kez de üçüncülük madalyalarıkazandığını söyleyen baba Hüsnü S., "Rızasınındışında evlendirilmesini istemiyorum" dedi.

