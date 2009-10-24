Madalya yerine siyah kurdele taktılar

Terör örgütü PKK üyelerinin teslim olması sırasında yaşananlar, Adana'da, şehit aileleri, gazi ve yakınları tarafından protesto edildi.













Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe mevkisindeki Adana Şehit Aileleri Malulleri Yardımlaşma Derneği önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplanan şehit ve gazi yakınlarının, madalya yerine siyah kurdele taktığı gözlendi.

Burada bir açıklama yapan Dernek Başkanı Emine Kunt, Türkiye'nin barış ve esenliğine göz dikenlerin, silah zoruyla ele geçiremedikleri Anadolu'yu, kardeşi kardeşe düşürerek parçalamanın gayreti içerisinde olduklarını savundu.

"Dağa çıkan teröristlerin sayısının 5 bin civarında olmasına karşın, birkaç kişinin dağdan indirilip, üzerlerindeki PKK paçavraları ile gelmeleri, davul zurna eşliğinde törenle karşılanmalarının" kabul edilemez olduğunu belirten Kunt, "Bu kişilerin törenle karşılanmaları, karşılamanın da DTP'nin şovuna dönüşmesi affedilemez bir durumdur. Halen Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı saldırılar devam etmektedir. Ama Habur'dan giriş yapan terör örgütü mensupları, üzerlerindeki PKK paçavralarını çıkarıp ve dağdaki 5 bin eli silahlı terörist dahil, 'Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'dir, bayrağımız Türk bayrağıdır' diyerek gelirse hepimiz kucak açalım" dedi.

Kunt, "Bizim çocuklarımız ne için şehit oldu? Çocuklarımızın kanına girenler bunun hesabını nasıl verecekler? Bugün bize olanların yarın sizlere olmayacağının garantisini kim verebilir?. Dağlarda inlerinde saklanan canilerin, İmralı'daki bebek katilinin sözcülerini muhatap alarak bir yere varamazsınız" diye konuştu.

"Ne mutlu Türküm diyene", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atan şehit yakınları da tepkilerini dile getirdi.

Şehit annesi Güldane Dönmez, "teröristlerle pazarlık yapılamayacağını" belirterek, "bu durum devam ederse, şehit madalyamı teslim edeceğim" dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Karakolu'na terör örgütü PKK üyelerince geçen yıl düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ozan Onur İlgen'in annesi Deniz Vilson da gösteriye, üzerinde oğlunun fotoğrafı bulunan tişörtle katıldı.

Vilson, saldırıyı unutmadıklarını belirterek, "Saldırıda şehit olan 17 askerimizin isimlerini üzerimdeki tişörtte, acılarını ise yüreğimde taşıyorum" dedi. Toplantıda, bazı şehit ailelerinin göz yaşlarını tutamadıkları gözlendi.