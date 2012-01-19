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Dünya

Madalya törenine bomba engeli INNSBRUCK (A.A)

19 Ocak 2012 22:53

-Madalya törenine bomba engeli INNSBRUCK (A.A) - 19.01.2012 - Avusturya'da düzenlenen 1. Gençlik Kış Olimpiyatları'nda bugün yapılacak madalya töreni, II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba nedeniyle ertelendi. Törenin yapıldığı yerin yakınındaki bir inşaat alanında, savaştaki bir hava saldırısından kalma 250 kilogramlık bomba bulunduğu belirtildi. Madalya töreninin başlayacağı saate kadar bomba imha çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle törenin yarına ertelenmesine karar verildi. Avusturya Haber Ajansı'na göre son 20 yılda aynı bölgede yaklaşık 10 bomba daha bulundu. 

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