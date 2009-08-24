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Spor

Madalya şampiyonu ABD

Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi. Madalya sıralamasında ABD ilk sırayı alırken, Türkiye bir bronzla 32. oldu.

24 Ağustos 2009 03:00

Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi. Madalya sıralamasında ABD ilk sırayı alırken, Türkiye bir bronzla 32. oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 12. Dünya Atletizm Şampiyonası sona erdi. Türkiye şampiyonayı, milli atlet Karin Melis Mey ile bayanlar uzun atlamada bir bronz madalya kazanarak, 32. sırada tamamladı.

Başkent Berlin'deki şampiyona, yapılan müsabakalarla tamamlandı. <br> <br>Türkiye, bayanlar uzun atlama finalinde, Karin Melis Mey ile bronz madalya elde etti. Şampiyonaya 6 bayan ve 3 erkek olmak üzere toplam 9 sporcu ile katılan Türkiye, sadece bir madalya kazandı.

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